МОЗ хоче заборонити невакцинованим дітям відвідувати школи і дитсадки

Міністерство охорони здоров'я пропонує заборонити невакцинованим дітям відвідувати школи і дитячі садки.

Держава зобов'язана піклуватися про дітей і гарантувати їх право на здоров'я. "Різні країни по-різному вирішують це питання. У більшості європейських країн запроваджено прямі штрафи батьків за відмову від вакцинації дитини. Сума штрафів - від 200 євро в Македонії до 2,5 тис. євро в Німеччині. В Австралії, Британії та Італії чинне законодавство, яке безпосередньо забороняє невакцинованим дітям учитися в школах. Є країни, в яких соціальні виплати на дітей здійснюються, лише якщо дитина вакцинована. Якщо дитина не вакцинована - соціальні виплати не здійснюються", - зазначив Курпіта.

"Ми пропонуємо варіант, який передбачає заборону на відвідування невакцинованою дитиною дошкільних і шкільних навчальних закладів. З огляду на те, що в новому законі про освіту з'явилася можливість отримання середньої освіти альтернативними способами (тобто шляхом отримання освіти вдома), цей варіант не позбавляє батьків права не вакцинувати свою дитину, проте він зменшує ризик поширення інфекцій", - сказав директор центру громадського здоров'я Володимир Курпіта в інтерв'ю "Українським новинам".

У статті 9 нового закону "Про освіту" передбачено не тільки очну форму отримання освіти, а й сімейну (домашню). Вона передбачає організацію освітнього процесу дітей самостійно їхніми батьками для отримання формальної (дошкільної, повної загальної середньої) освіти. Згідно із законом, відповідальність за отримання освіти дітьми на рівні, що не нижчий від стандартів освіти, несуть батьки, оцінка результатів навчання здійснюється відповідно до законодавства. Різні форми отримання освіти є тотожними.

"Чи буде цей шлях ефективним? З огляду на, що ми зіткнулися з фальшивими довідками про вакцинацію, ми боїмося, що це може призвести до додаткових ризиків. Однак ми вже неодноразово нагадували, що в нас підробка документів, які можуть призвести до епідемічних наслідків, є кримінальним злочином. Відповідну статтю Кримінального кодексу можна застосовувати і до лікарів, і до батьків, які купили довідку", - додав Курпіта.

Читайте також: Кір в Україні: страх вакцинації і маніпуляції "експертів"

Нагадаємо, 20 лютого, в Одеській області лабораторно підтвердили два летальних випадки з дітьми від ускладнень в результаті захворювання на кір в лютому 2018 року. З початку 2018 року в Україні від ускладнень кору померло семеро людей.

Як відомо, в Україні триває спалах кору – одного з найбільш заразних захворювань, відомих у світі. За 2017 рік зафіксовано 4782 випадки захворювання на кір. Ліків від кору не існує, єдиний надійний метод профілактики захворювання – вакцинація.

Кір легко передається від людини до людини. Спочатку хворий відчуває ознаки звичайної застуди: нежить, температуру, кашель, приблизно через тиждень з’являється висип (спочатку на голові, далі – на верхній та нижній частинах тулуба). Серед ускладнень, які викликає кір, – ураження нервової системи (енцефаліт), пневмонія, отит, втрата зору.