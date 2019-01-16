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МОЗ хоче заборонити випробування косметики на тваринах та шкідливі консерванти

Документ розробили на основі норм ЄС
Міністерство охорони здоров'я ініціює громадські обговорення щодо технічних норм виробництва косметичної продукції.
МОЗ хоче заборонити випробування косметики на тваринах та шкідливі консерванти Фото: mirror.co.uk

Якщо регламент запровадять, нові правила заборонять частину консервантів та тестування косметики на тваринах, йдеться на сторінці МОЗ у Facebook.

Документ розробили на основі норм ЄС. 

Регламент має підвищити якість та безпеку продукції й сприяти торгівлі між Україною та країнами Європейського Союзу.  

Наприклад, якщо зараз використовувати в косметичній продукції заборонено тільки 400 інгредієнтів, нові правила заборонять 1328.

Крім того, в МОЗ пропонують використовувати лише безпечні барвники, консерванти та УФ-фільтри.

Що стосується випробувань на тваринах, замість них пропонують використовувати новітні технологічні розробки (альтернативні методи тестування).

Вони вже кілька років діють у країнах Європейського Союзу.

МОЗ планує передбачити перехідний період для впровадження нових вимог до тестування косметичної продукції, щоб допомогти бізнесу запрацювати в нових умовах.

В ЄС перехідний  період за аналогічних змін регламенту становив 4 роки.

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16 01 2019 17:56
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