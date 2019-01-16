МОЗ хоче заборонити випробування косметики на тваринах та шкідливі консерванти
Якщо регламент запровадять, нові правила заборонять частину консервантів та тестування косметики на тваринах, йдеться на сторінці МОЗ у Facebook.
Документ розробили на основі норм ЄС.
Регламент має підвищити якість та безпеку продукції й сприяти торгівлі між Україною та країнами Європейського Союзу.
Наприклад, якщо зараз використовувати в косметичній продукції заборонено тільки 400 інгредієнтів, нові правила заборонять 1328.
Крім того, в МОЗ пропонують використовувати лише безпечні барвники, консерванти та УФ-фільтри.
Що стосується випробувань на тваринах, замість них пропонують використовувати новітні технологічні розробки (альтернативні методи тестування).
Вони вже кілька років діють у країнах Європейського Союзу.
МОЗ планує передбачити перехідний період для впровадження нових вимог до тестування косметичної продукції, щоб допомогти бізнесу запрацювати в нових умовах.
В ЄС перехідний період за аналогічних змін регламенту становив 4 роки.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У пустелі Африки встановили колонки для вічного відтворення композиції гурту Toto "Africa"
- ВІДЕО Останній сезон "Гри престолів" вийде 14 квітня
- ФОТО Україна без ядерної зброї: 25 років Будапештському меморандуму, - ФОТО
- iPress.ua і "Магдебурзьке право" оголошують конкурс на кращу суспільну модель громади
- Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові"Я дуже люблю Львів і пішов на війну, щоб вона не прийшла у моє місто"