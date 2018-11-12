МОЗ пропонує заборонити в Україні тестування косметики на тваринах

Міністерство охорони здоров'я України розробило проект постанови Уряду про затвердження нового технічного регламенту на косметичну продукцію.

"Мабуть, не потрібно аргументів, щоб довести, як жорстоко проводити випробування косметичної продукції на тваринах, коли існують гуманні альтернативи", - зазначила в.о. міністра охорони здров'я Уляна Супрун.

У країнах Європейського Союзу косметичні компанії вже кілька років мають можливість використовувати новітні технологічні розробки з тестування, зокрема косметичної продукції, які не передбачають залучення тварин. Маємо намір надати такі можливості компаніям і в Україні, та заборонити випробовувати на тваринах косметичні засоби.

Міністерство охорони здоров'я України розробило проект постанови Уряду про затвердження нового технічного регламенту на косметичну продукцію. За основу взято Регламент ЄС №1223/2009. Це дозволить запровадити в Україні європейський підхід до контролю якості і безпеки косметичної продукції. Крім того, створить більш сприятливі умови для торгівлі між Україною та країнами Європейського Союзу.

Щоби український косметичний бізнес міг розвиватись без перешкод, а на ринку зберігалась чесна конкуренція, перед впровадженням нових вимог до тестування косметичної продукції діятиме перехідний період. У ЄС, наприклад, перехідний період діяв кілька років — новий регламент запровадили у 2009-му, але вступив у дію він у 2013 році.

"Тут можна почитати як впроваджується заборона випробування косметичної продукції на тваринах в країнах ЄС, зокрема більш детально про альтернативні методи тестування: https://goo.gl/J6q7rF", - додала Супрун посилання.

Міністерка також повідомила, що запровадження нового регламенту не створить перешкод для чесної конкуренції в Україні. Національні компанії матимуть достатньо часу, щоби підготуватися до нових умов. Але водночас іноземні компанії, які вже відмовилися від тестування своєї продукції на тваринах, зможуть реалізовувати свою продукцію на українському ринку на основі результатів досліджень альтернативними методами.

Після того як спеціалісти МОЗУ завершать працювати над новим регламентом, оприлюднимо його для громадського обговорення на нашому сайті.

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