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МОЗ ініціює зміни щодо прав підлітків у сфері охороні здоров'я

Зокрема, в міністерстві хочуть, щоб підлітки могли самостійно звертатися за наданням медичних послуг, підписувати декларації, а також мати право на таємницю про стан свого здоров'я від батьків
Міністерство охорони здоров'я пропонує долучитися до громадського обговорення проекту закону, який запровадить в українську охорону здоров'я термін "підліток" і, як зазначається, "чітко окреслить права кожного підлітка (з 10 до 18 років) на медичне обслуговування, таємницю та інші не менш важливі та властиві для цього віку аспекти".
МОЗ ініціює зміни щодо прав підлітків у сфері охороні здоров Фото: gettyimages.com

"Щороку 20 листопада у різних країнах світу проводять заходи для забезпечення захисту прав дітей та їхнього благополуччя. У цей день у 1959 році Генеральна Асамблея ООН прийняла Декларацію прав дитини, а у 1989 році – Конвенцію про права дитини... Наразі діючі нормативно-правові акти не передбачають чітких процедур щодо особливостей реалізації підлітками (дітьми 10-18 років) своїх прав у сфері охорони здоров'я. Водночас, підлітки потребують особливої уваги, що відрізняється від уваги до менших дітей і дорослих, адже вони проходять критичний перехідний період життя, який супроводжується бурхливим темпом росту, фізичними і психологічними змінами", – повідомили в міністерстві у вівторок, 20 листопада.

МОЗ пропонує проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації прав підлітків у сфері охорони здоров'я". Його ухвалення передбачає такі зміни:

  • у законодавстві України з'явиться термін "підліток" – держава визнає особливий статус дітей у віці від 10 до 18 років;

  • неповнолітні зможуть укладати правочини щодо реалізації права на охорону здоров'я, зокрема – самостійно обирати лікарів, які надають первинну допомогу, і підписувати з ними декларації;

  • неповнолітні зможуть самостійно звертатися за наданням медичних послуг, зокрема, до приватних клінік;

  • з 16 років підлітки матимуть право на таємницю про стан свого здоров'я, батьки матимуть право на доступ до медичної інформації лише за згодою підлітків;

  • будуть визначені основні засади соціального становлення підлітків;

  • з'явиться можливість для формування та реалізації державної політики щодо підлітків;

  • з'явиться можливість для формування статистичних даних щодо підлітків, зокрема стану їхнього здоров'я.

"Саме в підлітковому віці закладаються основи для здорового і продуктивного життя у зрілому віці, а також для зниження ймовірності проблем у наступні роки. Водночас це період ризику, коли можуть виникати проблеми зі здоров'ям з серйозними наслідками, або коли може проявитись поведінка, що матиме значні негативні ефекти для здоров'я в майбутньому", – додали в МОЗ.

Пропозиції та зауваження міністерство просить надсилати упродовж місяця з дня оприлюднення до медичного департаменту МОЗ або на електронну адресу s.avgust@moz.gov.ua.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив військово-медичну доктрину України.

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20 11 2018 20:45
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