МОЗ ініціює зміни щодо прав підлітків у сфері охороні здоров'я
"Щороку 20 листопада у різних країнах світу проводять заходи для забезпечення захисту прав дітей та їхнього благополуччя. У цей день у 1959 році Генеральна Асамблея ООН прийняла Декларацію прав дитини, а у 1989 році – Конвенцію про права дитини... Наразі діючі нормативно-правові акти не передбачають чітких процедур щодо особливостей реалізації підлітками (дітьми 10-18 років) своїх прав у сфері охорони здоров'я. Водночас, підлітки потребують особливої уваги, що відрізняється від уваги до менших дітей і дорослих, адже вони проходять критичний перехідний період життя, який супроводжується бурхливим темпом росту, фізичними і психологічними змінами", – повідомили в міністерстві у вівторок, 20 листопада.
МОЗ пропонує проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації прав підлітків у сфері охорони здоров'я". Його ухвалення передбачає такі зміни:
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у законодавстві України з'явиться термін "підліток" – держава визнає особливий статус дітей у віці від 10 до 18 років;
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неповнолітні зможуть укладати правочини щодо реалізації права на охорону здоров'я, зокрема – самостійно обирати лікарів, які надають первинну допомогу, і підписувати з ними декларації;
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неповнолітні зможуть самостійно звертатися за наданням медичних послуг, зокрема, до приватних клінік;
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з 16 років підлітки матимуть право на таємницю про стан свого здоров'я, батьки матимуть право на доступ до медичної інформації лише за згодою підлітків;
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будуть визначені основні засади соціального становлення підлітків;
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з'явиться можливість для формування та реалізації державної політики щодо підлітків;
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з'явиться можливість для формування статистичних даних щодо підлітків, зокрема стану їхнього здоров'я.
"Саме в підлітковому віці закладаються основи для здорового і продуктивного життя у зрілому віці, а також для зниження ймовірності проблем у наступні роки. Водночас це період ризику, коли можуть виникати проблеми зі здоров'ям з серйозними наслідками, або коли може проявитись поведінка, що матиме значні негативні ефекти для здоров'я в майбутньому", – додали в МОЗ.
Пропозиції та зауваження міністерство просить надсилати упродовж місяця з дня оприлюднення до медичного департаменту МОЗ або на електронну адресу s.avgust@moz.gov.ua.
Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив військово-медичну доктрину України.
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