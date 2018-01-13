МОЗ: минулого року в Україні 4782 людини захворіли на кір

В Україні триває спалах кору - одного з найбільш заразних захворювань, відомих у світі. За 2017 рік зафіксовано 4782 випадки захворювання на кір. Ліків від кору не існує, єдиний надійний метод профілактики захворювання - вакцинація.

"За 2017 рік в Україні зафіксували 4782 випадки захворювання на кір. Найбільше випадків зареєстрували в Івано-Франківській області - 1344, Одеській - 1256 та Закарпатській - 637. В Одеській області 5 хворих померли, з них 3 дітей. Уже в січні 2018 року в Одеській області померла ще одна дитина. Відтак, від кору померли вже 6 людей", - повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Станом на 11 січня 2018 року в Києві на кір захворіли 66 людей, із них 54 - діти.

Зазначається, що спалахи кору мають циклічний характер і відбуваються кожні 5-6 років. Головна причина спалахів - низьке охоплення щепленнями. 2016 року менше половини українських дітей отримали щеплення від кору за графіком. Із вересня 2017 року, за рішенням оперативного штабу МОЗ з реагування на ситуацію з кором в Україні, тривають посилені заходи з імунізації, щоби захистити якомога більше дітей.

Захворіти на кір ризикують як діти, які не мають щепення, так і дорослі, які свого часу не отримували вакцинацію чи не хворіли на кір. У дорослих кір зазвичай має набагато тяжчий перебіг.

Найбільш вразливими категоріями є також медичні працівники, які не мають щеплення, вчителі, всі працівники дитячих та навчальних закладів.

Перелік протипоказань щодо вакцинації КПК за світовими стандартами не включає легкі застуди з температурою до 38°С. Вакцинацію не роблять, якщо є високий ризик серйозної реакції та при станах, коли імунна відповідь на введену вакцину не сформується.

До протипоказань належать: гостре захворювання, що супроводжується температурою, вищою за 38,5°С, серйозна алергічна реакція (анафілактичний шок) на попередню дозу вакцини чи відома алергічна реакція на один із компонентів вакцини (наприклад, на желатин, неоміцин, курячий білок тощо). А також захворювання і стани організму, за яких після введення вакцини імунітет може не сформуватися (наприклад, в умовах хіміотерапії в онкологічних хворих; при вживанні великих доз стероїдних гормонів; при вживанні ліків, що пригнічують імунітет; при СНІДі).

Вакциною КПК не прищеплюють вагітних, адже вона містить живі віруси. Щеплення проти кору необхідно зробити на етапі планування вагітності.

Кір - одна з головних причин дитячої смертності в світі. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку у світі 30-40 мільйонів дітей хворіють на кір, понад 800 тисяч помирають від самої інфекції та її ускладнень. Це означає 314 смертей на день, 13 смертей щогодини.

Захворювання на кір може мати тяжкий перебіг.

Інкубаційний період кору становить 6-21 днів. Далі починається період захворювання з такими симптомами: висока температура, головний біль, нежить, сухий кашель, збільшення лімфовузлів, запалення слизової оболонки очей (сльозотеча, світлобоязнь, гнійні виділення), пронос та блювота. На 4-5 день хвороби з'являється червоний висип, який починається зі шкіри голови й обличчя, а згодом розповсюджується на все тіло. Хвороба із симптомами триває до 4 тижнів і більше.

Більше інформації про ситуацію з кором та про необхідні дії у випадку захворювання розміщено на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Нагадаємо, за два дні, 10 і 11 січня, від кору щеплено 2 тис. 223 киян, серед них як дорослі, так і діти.

Раніше виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун заявляє, що в Україні епідемії кору немає.