МОЗ: Одеський медуніверситет захопили і знищують документи
"МОЗ України стало відомо про захоплення Одеського національного медичного університету (ОНМедУ). 10 грудня близько 8:00 невідомі особи силою захопили будівлю закладу та не пускають працівників на робочі місця", - йдеться у заяві МОЗ у Facebook.
"Будівлю університету охороняють прихильники екс-ректора Валерія Запорожана, що унеможливлює доступ до закладу. Про це повідомив визнаний МОЗ України в.о. ректора ОНМедУ Констянтин Аймедов", - йдеться у повідомленні.
МОЗ України вважає неприпустимими такі дії осіб, які діють фактично в інтересах екс-ректора, та закликає працівників не виконувати незаконні накази та розпорядження.
"Також МОЗ України пов’язує ці події з тим, що саме сьогодні комісія Міністерства юстиції розглядає скаргу МОН України з приводу незаконної реєстрації Юрія Сухіна керівником ОНМедУ", - заявляють у міністерстві.
Нагадаємо, що у квітні 2018 року Запорожана звинуватили у тому, що він подав неправдиві дані в декларації.
Національна поліція склала на ректора протокол про адмінпорушення, пов'язане з корупцією.
Втім, суд не знайшов правопорушень у діях ректора і закрив справу.
17 липня 2018 року МОЗ України достроково розірвало контракт з ректором Одеського національного медуніверситету Валерієм Запорожаном через грубі порушення ним умов контракту та фактичне недопущення до перевірки комісії МОЗ України.
19 липня стало відомо, що охорона і співробітники університету не пускають на робоче місце в. о. ректора Костянтина Аймедова.
Схожа ситуація відбувається і в медуніверситеті ім. Богомольця.
Цікаво, що колишніх ректорів Одеського національного медуніверситету Валерія Запорожана і Національного медичного університету ім. О.Богомольця Катерину Амосову захищає одна юридична фірма.
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