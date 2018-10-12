МОЗ: Одеський медуніверситет захопили і знищують документи

Особи, які захопили університет, звільняють працівників, передаючи накази через вхідні двері університету, та знищують офіційну документацію

Міністерство охорони здоров'я заявляє про захоплення Одеського національного медичного університету.

"МОЗ України стало відомо про захоплення Одеського національного медичного університету (ОНМедУ). 10 грудня близько 8:00 невідомі особи силою захопили будівлю закладу та не пускають працівників на робочі місця", - йдеться у заяві МОЗ у Facebook.

"Будівлю університету охороняють прихильники екс-ректора Валерія Запорожана, що унеможливлює доступ до закладу. Про це повідомив визнаний МОЗ України в.о. ректора ОНМедУ Констянтин Аймедов", - йдеться у повідомленні.

МОЗ України вважає неприпустимими такі дії осіб, які діють фактично в інтересах екс-ректора, та закликає працівників не виконувати незаконні накази та розпорядження.

"Також МОЗ України пов’язує ці події з тим, що саме сьогодні комісія Міністерства юстиції розглядає скаргу МОН України з приводу незаконної реєстрації Юрія Сухіна керівником ОНМедУ", - заявляють у міністерстві.

Нагадаємо, що у квітні 2018 року Запорожана звинуватили у тому, що він подав неправдиві дані в декларації.

Національна поліція склала на ректора протокол про адмінпорушення, пов'язане з корупцією.

Втім, суд не знайшов правопорушень у діях ректора і закрив справу.

17 липня 2018 року МОЗ України достроково розірвало контракт з ректором Одеського національного медуніверситету Валерієм Запорожаном через грубі порушення ним умов контракту та фактичне недопущення до перевірки комісії МОЗ України.

19 липня стало відомо, що охорона і співробітники університету не пускають на робоче місце в. о. ректора Костянтина Аймедова.

Схожа ситуація відбувається і в медуніверситеті ім. Богомольця.

Цікаво, що колишніх ректорів Одеського національного медуніверситету Валерія Запорожана і Національного медичного університету ім. О.Богомольця Катерину Амосову захищає одна юридична фірма.