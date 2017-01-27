Оголошено конкурс на посаду головного лікаря "Охматдиту"
Відкритий конкурс оголошено у зв'язку із закінченням терміну контракту з попереднім керівником - Юрієм Гладушем, - повідомляється на сайті МОЗ.
Кандидат на посаду головного лікаря лікарні зобов'язаний мати вищу освіту за спеціальністю "Медицина" і сертифікат лікаря-фахівця. Стаж роботи на керівних посадах має бути не менш як п'ять років. Також кандидат зобов'язаний володіти українською мовою і бажано - англійською.
Документи від претендентів прийматимуть протягом 30 календарних днів.
Нагадаємо, в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун раніше заявила, що головлікар "Охматдиту" Юрій Гладуш, у якого завершився контракт 17 січня, відмовився покидати посаду.
Раніше iPress.ua повідомляв, що Печерський районний суд Києва в четвер зняв арешт з 59,8 млн гривень, які були заморожені на рахунку держпідприємства "Укрмедпроектбуд" (балансоутримувач будівництва "Охматдиту"), і наказав повернути їх до державного бюджету України.
Національна спеціалізована лікарня "Охматдит" - найбільший в Україні дитячий діагностично-лікувальний заклад.
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