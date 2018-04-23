МОЗ оголосило конкурс на посаду ректора НМУ імені Богомольця

Міністерство охорони здоров'я оголосило конкурс на заміщення посади ректора Національного медичного університету ім. О.Богомольця.

Конкурс триватиме протягом двох місяців, а вибори ректора відбудуться 19 вересня. До цього часу обов'язки ректора виконуватиме Ярослав Цехмістер, перший проректор з науково-педагогічної роботи НМУ.

"МОЗ шукає керівника університету, який готовий впроваджувати якісні зміни в українській вищій медичній освіті. Важливо, щоб кандидати мали громадянство України, вчене звання та науковий ступінь, більш як 10 років стажу науково-педагогічної діяльності та вільно володіли державною мовою", - повідомляється на сайті МОЗ.

Нагадаємо, 30 березня комісія МОЗ визнала роботу ректора Катерини Амосової незадовільною і рекомендувала звільнити її. Того ж дня міністерство видало відповідний наказ про звільнення Амосової з 16 квітня.

Амосова була призначена ректором медуніверситету на початку червня 2014 року підсумками відкритого конкурсу, в якому брали участь вісім кандидатів.

У 2014 році зі скандалом звільнили попереднього ректора НМУ Віталія Москаленка, пізніше його відправили під суд за розкрадання.