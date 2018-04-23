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МОЗ оголосило конкурс на посаду ректора НМУ імені Богомольця

Вибори відбудуться 19 вересня
Міністерство охорони здоров'я оголосило конкурс на заміщення посади ректора Національного медичного університету ім. О.Богомольця.
МОЗ оголосило конкурс на посаду ректора НМУ імені Богомольця Фото: gazeta.lviv.ua

Конкурс триватиме протягом двох місяців, а вибори ректора відбудуться 19 вересня. До цього часу обов'язки ректора виконуватиме Ярослав Цехмістер, перший проректор з науково-педагогічної роботи НМУ.

"МОЗ шукає керівника університету, який готовий впроваджувати якісні зміни в українській вищій медичній освіті. Важливо, щоб кандидати мали громадянство України, вчене звання та науковий ступінь, більш як 10 років стажу науково-педагогічної діяльності та вільно володіли державною мовою", - повідомляється на сайті МОЗ.

Нагадаємо, 30 березня комісія МОЗ визнала роботу ректора Катерини Амосової незадовільною і рекомендувала звільнити її. Того ж дня міністерство видало відповідний наказ про звільнення Амосової з 16 квітня.

Амосова була призначена ректором медуніверситету на початку червня 2014 року підсумками відкритого конкурсу, в якому брали участь вісім кандидатів.

У 2014 році зі скандалом звільнили попереднього ректора НМУ Віталія Москаленка, пізніше його відправили під суд за розкрадання.

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23 04 2018 19:16
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