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МОЗ оголосило тендер для створення Єдиної державної інформаційної системи трансплантації

В Україні з'явиться єдиний реєстр донорів
Міністерство охорони здоров'я України оголосило тендер на створення єдиної державної інформаційної системи трансплантації.
МОЗ оголосило тендер для створення Єдиної державної інформаційної системи трансплантації Фото: gettyimages.com

Інформація про відповідний тендер опублікована в системі ProZorro.

"Створення ЄДІСТ – це першочергове завдання для запровадження трансплантації в Україні. Реєстр донорів допоможе вчасно знаходити потенційного донора, фізичні показники якого дозволяють врятувати пацієнта, який потребує трансплантації", – розповіли у прес-службі МОЗ у понеділок, 29 жовтня.

Загалом інформаційна система передбачатиме 9 різних реєстрів потенційних донорів за типами потреб:

  1. Реєстр волевиявлення особи про надання згоди або незгоди на посмертне донорство або призначення нею повноважного представника, що містить таку конфіденційну інформацію про фізичну особу, яка надала згоду або незгоду на посмертне донорство або призначила повноважного представника;

  2. Реєстр волевиявлення особи, яка надала у встановленому Законом порядку згоду на вилучення анатомічних матеріалів для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів з тіла померлої особи, яку вона представляє, що містить конфіденційну інформацію про донора-трупа чи про фізичну особу, яка надала згоду на вилучення анатомічних матеріалів з тіла померлої особи, яку вона представляє;

  3. Реєстр анатомічних матеріалів людини, призначених для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів;

  4. Реєстр живих донорів;

  5. Реєстр живих донорів гемопоетичних стовбурових клітин;

  6. Реєстр реципієнтів;

  7. Реєстр осіб з трансплантованим анатомічним матеріалом;

  8. Реєстр закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу із застосуванням трансплантації та/або здійснюють діяльність, пов'язану з трансплантацією, та інших суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність, пов'язану з трансплантацією;

  9. Реєстр трансплант-координаторів.

"Наразі найголовнішим завданням МОЗ України є закупівля послуг з розробки програмного забезпечення для ЄДІСТ та доступ до міжнародної бази живих донорів кісткового мозку. На ці потреби в бюджеті 2018 року на трансплантацію загалом передбачено понад 28 млн грн: 26 млн 378 тис на закупівлю послуг з розробки програмного забезпечення та 1,9 млн на придбання доступу до міжнародного реєстру донорів", – повідомили в міністерстві.

Зараз в Україні відсутній єдиний реєстр донорів, в якому би зберігалася вся необхідна інформація за світовими стандартами. Це, зокрема, одна з головних перешкод трансплантації кісткового мозку в Україні. Поки такий реєстр відсутній, українцям роблять пересадку кісткового мозку від неродинного донора лише за кордоном – в Білорусі, Туреччині, Італії, Польщі.

Нагадаємо, в червні президент Петро Порошенко підписав законопроект, який дозволяє трансплантацію органів за умови, що донор надав для цього письмовий дозвіл.

В Естонії правоохоронці почали роздавати водіям, які порушують швидкісний режим, листівки з пропозицією стати посмертними донорами органів.

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29 10 2018 20:23
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