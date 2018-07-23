МОЗ оновив список пляжів, на яких краще не купатись
Відповідну карту розмістили на сайті ЦГЗ. Повідомляється, що якість води на цих водоймах не відповідає стандарту на мікробне забруднення за індексом лактопозитивної кишкової палички.
Зокрема у столиці не варто купатися на 10 пляжах: "Дитячий", "Золотий", "Райдуга", "Веселка", "Тельбін", "Молодіжний", "Центральний", "Венеція", "Вербний", "Передмістна Слобідка".
Є небезпечні пляжі й біля моря в Одеській та Миколаївській областях.
Зокрема, на Одещині краще не заходити у воду в рекреаційних зонах в Центральному і Сонячному районі в смт Затока, пляжах в Рибаківці в Коблево-Рибаківській зоні і в Березанському районі (Коблево-лиман-море).
На Миколаївщині небезпечні для купання - рекреаційна зона "Яхт-клуб", пляж "Прибій", пляж "Стрілка" на річці Інгул.
Нагадаємо, що раніше було названо 108 пляжів, якість води яких не відповідає стандартам на мікробне забруднення.
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