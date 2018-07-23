Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

МОЗ оновив список пляжів, на яких краще не купатись

Є небезпечні пляжі й біля моря в Одеській та Миколаївській областях
Центр громадського здоров'я МОЗ оновив карту не рекомендованих для купання пляжів та рекреаційних зон в Україні.
МОЗ оновив список пляжів, на яких краще не купатись Фото: Ігор Карпов

Відповідну карту розмістили на сайті ЦГЗ. Повідомляється, що якість води на цих водоймах не відповідає стандарту на мікробне забруднення за індексом лактопозитивної кишкової палички.

Зокрема у столиці не варто купатися на 10 пляжах: "Дитячий", "Золотий", "Райдуга", "Веселка", "Тельбін", "Молодіжний", "Центральний",  "Венеція", "Вербний", "Передмістна Слобідка".

Є небезпечні пляжі й біля моря в Одеській та Миколаївській областях.

Зокрема, на Одещині краще не заходити у воду в рекреаційних зонах  в Центральному і Сонячному районі в смт Затока, пляжах в Рибаківці в Коблево-Рибаківській зоні і в Березанському районі (Коблево-лиман-море).

На Миколаївщині небезпечні для купання - рекреаційна зона "Яхт-клуб",  пляж "Прибій", пляж "Стрілка" на річці Інгул.

Нагадаємо, що раніше було названо 108 пляжів, якість води яких не відповідає стандартам на мікробне забруднення.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 07 2018 19:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Діалог зі Сходом

Діалог зі Сходом

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.