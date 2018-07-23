МОЗ оновив список пляжів, на яких краще не купатись

Є небезпечні пляжі й біля моря в Одеській та Миколаївській областях

Центр громадського здоров'я МОЗ оновив карту не рекомендованих для купання пляжів та рекреаційних зон в Україні.

Відповідну карту розмістили на сайті ЦГЗ. Повідомляється, що якість води на цих водоймах не відповідає стандарту на мікробне забруднення за індексом лактопозитивної кишкової палички.

Зокрема у столиці не варто купатися на 10 пляжах: "Дитячий", "Золотий", "Райдуга", "Веселка", "Тельбін", "Молодіжний", "Центральний", "Венеція", "Вербний", "Передмістна Слобідка".

Є небезпечні пляжі й біля моря в Одеській та Миколаївській областях.

Зокрема, на Одещині краще не заходити у воду в рекреаційних зонах в Центральному і Сонячному районі в смт Затока, пляжах в Рибаківці в Коблево-Рибаківській зоні і в Березанському районі (Коблево-лиман-море).

На Миколаївщині небезпечні для купання - рекреаційна зона "Яхт-клуб", пляж "Прибій", пляж "Стрілка" на річці Інгул.

Нагадаємо, що раніше було названо 108 пляжів, якість води яких не відповідає стандартам на мікробне забруднення.