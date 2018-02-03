МОЗ оскаржуватиме поновлення ректора медвишу Богомольця, - ЗМІ
Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я України Олександр Лінчевський, передає "Громадське радіо".
"Ми не маємо ілюзій щодо всіх форм спротиву старої освітянської системи. Ми будемо оскаржувати це рішення", — сказав він.
Нагадаємо, 20 лютого Міністерство охорони здоров'я відсторонило від виконання обов'язків ректора медуніверситету Богомольця Катерину Амосову.
Керівництво вишу не розпочало переговорну процедуру та не уклало договір з Центром тестування на проведення ліцензійних іспитів "Крок", зірвавши проведення обов'язкового ліцензійного іспиту.
Катерина Амосова назвала рішення МОЗ незаконним і заявила, що заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевськийнамагався змусити її порушити закон, погрожуючи звільненням.
У той же день студенти Національного медичного університету імені Богомольця заблокували вхід до ВНЗ для новопризначеного виконуючого обов'язків ректора Михайла Захараша.
Сьогодні Окружний адміністративний суд Києва відновив Катерину Амосову на посаді ректора Національного медичного університету О. О. Богомольця.
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