МОЗ підрахувало приблизну кількість ін'єкційних наркоманів

"Переважно це молоді люди працездатного віку, і більшість з них вже має синдром залежності від цих речовин"

За даними МОЗ, в Україні 346 тисяч осіб вживають ін'єкційні наркотики, а з урахуванням поширення нових форм наркотичних речовин кількість осіб, що залежні від наркотиків, набагато більша.

"На сьогоднішній день, за оціночним даними, в Україні налічується 346 тисяч осіб, які вживають наркотичні речовини ін'єкційно - це опіоїди або стимулятори. Переважно це молоді люди працездатного віку, і більшість з них вже має синдром залежності від цих речовин. Водночас ми розуміємо, що протягом останніх років в Україні відбувається зміна наркосцени, з'являються нові психоактивні речовини з різними шляхами вживання, тому кількість осіб, які вживають наркотичні речовини неін'єкційним шляхом, наразі невідома", - сказала начальник сектору замісної підтримувальної терапії державної установи "Центр громадського здоров'я МОЗ України" Ірина Іванчук на брифінгу, присвяченому акції з протидії розповсюдження наркотиків.

Вживання наркотиків безпосередньо пов'язане з поширенням таких хвороб, як ВІЛ/СНІД, гепатити В і С , інфекцій, що передаються статевим шляхом, зазначила вона. Зв'язок у цьому випадку зумовлений використанням нестерильних інструментів при ін'єкціному вживанні, а також небезпечними сексуальними практиками, які поширені у наркозалежної молоді, зокрема вживання наркотиків під час сексу, додає експерт.

Зараз важливо попереджувати також і негативні наслідки вживання наркотиків, тому необхідно забезпечити доступ до програм профілактики, доступ молоді до презервативів, діагностику ВІЛ та лікування, яке довело свою ефективність, підкреслює Іванчук.

"Суттєво порушуються функції, які потрібні для навчання молодої люди. Виникають ситуації, коли батьки забирають дітей з учбових закладів чи переводять їх до простіших, щоб дитина могла завершити освіту. Коли дитина починає вживати такі наркотичні засобі, як амфетаміни, марихуану чи солі, дитині важко вчитися", - зазначила на брифінгу психолог Київської міської наркологічної клінічної лікарні "Соціотерапія" Оксана Придатко.

Батьки повинні знати про ознаки вживання наркотиків, і це не тільки якісь клінічні прояви, як розширені зіниці чи зміни в шкірному покрові, додає психолог. За її словами, батьки повинні звернути увагу і на те, з ким їхня дитина спілкується, скільки часу перебуває поза домом, чи не зникають з дому цінні речі і гроші тощо.