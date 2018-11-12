МОЗ: Поліція бреше щодо захоплення медвузу в Одесі

У МОЗ наголосили, що державні виконавчі служби не уповноважені здійснювати захоплення адміністративних будівель із застосуванням приватних охоронних фірм

Представники Нацполіції в Одеській області у відповідь на офіційну заяву МОЗ України про захоплення адміністрації ОНМедУ, опубліковану 10 грудня, надали неправдиві коментарі, що можуть свідчити або про некомпетентність співробітників Нацполіції, або про їхню заангажованість.

"Представники Нацполіції в Одеській області заявили, що захоплення ОНМедУ 10 грудня нібито не відбувалось, натомість пояснили, що такі дії були виконанням провадження суду, а особи, які захопили будівлю, були державними виконавцями", - йдеться у заяві Міністерства охорони здоров'я України, передає УП.

Зазначається, що така інформація не відповідає дійсності, оскільку МОЗу відомо, що 10 грудня державні виконавці прибули у супроводу приватної охорони "Феникс".

"Захоплення будівлі університету відбувалось співробітниками приватної охоронної компанії "Феникс", які блокували вхід і перешкоджали доступу співробітників університету на робочі місця", - наголошують у міністерстві.

"За цими подіями спостерігали представники Нацполіції в Одеській області. Про таке свідчить не лише офіційне звернення в.о. ректора Констянтина Аймедова до МОЗ України, а також численні фото- та відеодокази", - додали там.

У МОЗ наголосили, що державні виконавчі служби не уповноважені здійснювати захоплення адміністративних будівель із застосуванням приватних охоронних фірм.

Також зазначається, що про здійснення будь-яких виконавчих проваджень у державному університеті, зокрема, про плани захоплення та блокування університету державні виконавці зобов’язані були повідомити МОЗ України як засновника та власника державного університету, але наразі будь-яка інформація з цього приводу в МІністерстві відсутня.

Нагадаємо, що в МОЗ у понеділок вранці заявили, що близько 8:00 невідомі особи силою захопили будівлю закладу та не пускають працівників на робочі місця.

У свою чергу в поліції запевнили, що інформація МОЗ це не відповідає дійсності.