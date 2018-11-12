МОЗ: Поліція бреше щодо захоплення медвузу в Одесі
"Представники Нацполіції в Одеській області заявили, що захоплення ОНМедУ 10 грудня нібито не відбувалось, натомість пояснили, що такі дії були виконанням провадження суду, а особи, які захопили будівлю, були державними виконавцями", - йдеться у заяві Міністерства охорони здоров'я України, передає УП.
Зазначається, що така інформація не відповідає дійсності, оскільку МОЗу відомо, що 10 грудня державні виконавці прибули у супроводу приватної охорони "Феникс".
"Захоплення будівлі університету відбувалось співробітниками приватної охоронної компанії "Феникс", які блокували вхід і перешкоджали доступу співробітників університету на робочі місця", - наголошують у міністерстві.
"За цими подіями спостерігали представники Нацполіції в Одеській області. Про таке свідчить не лише офіційне звернення в.о. ректора Констянтина Аймедова до МОЗ України, а також численні фото- та відеодокази", - додали там.
У МОЗ наголосили, що державні виконавчі служби не уповноважені здійснювати захоплення адміністративних будівель із застосуванням приватних охоронних фірм.
Також зазначається, що про здійснення будь-яких виконавчих проваджень у державному університеті, зокрема, про плани захоплення та блокування університету державні виконавці зобов’язані були повідомити МОЗ України як засновника та власника державного університету, але наразі будь-яка інформація з цього приводу в МІністерстві відсутня.
Нагадаємо, що в МОЗ у понеділок вранці заявили, що близько 8:00 невідомі особи силою захопили будівлю закладу та не пускають працівників на робочі місця.
У свою чергу в поліції запевнили, що інформація МОЗ це не відповідає дійсності.
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