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МОЗ повідомило про спалах кору в Україні

Багато хворих не були щеплені
У червні в Україні на кір захворіли 473 людини, що майже подвоїло кількість хворих від початку року - до 962 осіб.
МОЗ повідомило про спалах кору в Україні Фото: combat-sambo.by

70% хворих - діти і підлітки. Найбільше в червні захворіло людей в Івано-Франківській та Одеській, а також у Тернопільській і Чернівецькій областях, повідомляє МОЗ у Facebook.

Багато хворих не були щеплені.

МОЗ нагадує, що найдієвіший спосіб захисту - вакцинація проти кору, і закликає батьків захистити своїх дітей. Міністерство запевнило, що вакцини доступні в медустановах країни.

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Нагадаємо, що ботулізм в Україні продовжує підривати здоров'я людей. Ще один випадок захворювання на ботулізм трапився в Києві.

Загалом в Україні за три місяці зареєстровано 62 випадки захворювання на ботулізм, 9 з них - зі смертельним наслідком.

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04 07 2017 12:36
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