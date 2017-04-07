МОЗ повідомило про спалах кору в Україні
70% хворих - діти і підлітки. Найбільше в червні захворіло людей в Івано-Франківській та Одеській, а також у Тернопільській і Чернівецькій областях, повідомляє МОЗ у Facebook.
Багато хворих не були щеплені.
МОЗ нагадує, що найдієвіший спосіб захисту - вакцинація проти кору, і закликає батьків захистити своїх дітей. Міністерство запевнило, що вакцини доступні в медустановах країни.
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Нагадаємо, що ботулізм в Україні продовжує підривати здоров'я людей. Ще один випадок захворювання на ботулізм трапився в Києві.
Загалом в Україні за три місяці зареєстровано 62 випадки захворювання на ботулізм, 9 з них - зі смертельним наслідком.
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