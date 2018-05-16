НОВИНИМіністерство охорони здоров’я України розробило законопроект про рекламу лікарських засобів, в якому пропонує заборонити рекламу "цілительства та нетрадиційної медицини".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
МОЗ пропонує заборонити рекламу нетрадиційної медицини
"Реклама - поганий порадник. Особливо, коли це реклама ліків, а її бачить не фахівець сфери охорони здоров‘я, а людина, яка шукає спосіб легкого і миттєвого одужання", - вважає Супрун
Фото: korupciya.com
Фахівці також пропонують заборонити "залучення до реклами конкретного препарату відомих людей, акторів, що зображають медпрацівників", а також "інформацію, що ліки призначені виключно для лікування дітей".
Про це у Facebook написала в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.
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