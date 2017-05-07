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МОЗ просить уряд припинити надходження російських ліків з ОРДЛО

Відомство готує розширення санкцій щодо Росії
Міністерство охорони здоров'я звернулося до уряду України з пропозицією призупинити поставку препаратів російського виробництва, розташованих на тимчасово непідконтрольних Україні територіях.
МОЗ просить уряд припинити надходження російських ліків з ОРДЛО Фото: Fotolia

У МОЗ зазначили, що метою цієї пропозиції є забезпечення національної безпеки і допуск до використання у медицині ліків лише з гарантованою безпекою та якістю.

"Ряд компаній, які мають реєстраційні посвідчення виробників або заявників від Російської Федерації, звернулися до МОЗ України щодо завершення процедури державної реєстрації та перереєстрації", - повідомляє прес-служба МОЗ.

Також у МОЗ повідомили, що відомство готує розширення санкцій щодо Росії і відстежує присутність на українському ринку ліків російського виробництва.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я хоче ввести санкції щодо російських ліків в Україні.

Очікується, що російські фармакологічні компанії можуть втратити до $30 млн через заборону України на російські ліки.

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