МОЗ просить уряд припинити надходження російських ліків з ОРДЛО
У МОЗ зазначили, що метою цієї пропозиції є забезпечення національної безпеки і допуск до використання у медицині ліків лише з гарантованою безпекою та якістю.
"Ряд компаній, які мають реєстраційні посвідчення виробників або заявників від Російської Федерації, звернулися до МОЗ України щодо завершення процедури державної реєстрації та перереєстрації", - повідомляє прес-служба МОЗ.
Також у МОЗ повідомили, що відомство готує розширення санкцій щодо Росії і відстежує присутність на українському ринку ліків російського виробництва.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я хоче ввести санкції щодо російських ліків в Україні.
Очікується, що російські фармакологічні компанії можуть втратити до $30 млн через заборону України на російські ліки.
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