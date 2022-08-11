НОВИНИКоронавірусна хвороба може мати різні симптоми, тому тест на COVID-19 варто робити за будь-яких ознак ГРВІ.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
МОЗ радить робити тест на коронавірус за будь-яких ознак застуди
ПЛР тест
На цьому наголошує Міністерство охорони здоров'я.
"До прикладу, симптомами коронавірусу, зокрема і нового штаму «Омікрон», може бути нежить, втома, головний біль, чхання, біль у горлі, кашель, лихоманка чи хриплий голос. Тобто симптоми COVID-19 можуть бути схожими на застуду та не мати специфічних ознак", – заявили у МОЗ.
У відомстві наголосили, що наразі безоплатному тестуванню на COVID-19 підлягають не лише пацієнти, у яких є підозра на коронавірусну хворобу. Затверджені МОЗ стандарти передбачають, що лікар обов’язково має призначати ПЛР-тестування на COVID-19 особам із підозрою на цю хворобу; особам з ознаками інших ГРВІ або вірусної пневмонії; пацієнтам з позагоспітальною пневмонією; контактним особам при появі симптомів, які не виключають COVID-19.
Уточнюється, що першим трьом категоріям ПЛР призначають за умови, що їм не проводився скринінговий швидкий тест на визначення антигену SARS-CoV-2. Якщо ж експрес-тест виявився позитивним, то підтвердження методом ПЛР не є обов’язковим.
Направлення на безоплатне тестування зобов’язаний надати сімейний лікар. Якщо він з різних причин відмовляється надати таке направлення або пацієнт не має сімейного лікаря, слід звернутися на гарячу лінію МОЗ 0-800-60-20-19.
У МОЗ нагадали: у разі появи будь-яких симптомів ГРВІ передусім слід звернутися до свого сімейного лікаря. Той, у свою чергу, має надати направлення на тестування на COVID-19. До отримання результатів тесту та під час видимих симптомів слід дотримуватися режиму самоізоляції.
Раніше Міністерство охорони здоров'я закликало українців щеплюватися проти коронавірусу.
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08 11 2022 20:47 МЕДІА
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