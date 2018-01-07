МОЗ розказало які послуги будуть надавати сімейні лікарі, терапевти і педіатри з липня, - ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я картинками пояснює перелік послуг, який гарантовано оплатять з наших податків на рівні первинної допомоги.

В дію вступає новий список послуг первинної меддопомоги.

Так повинні працювати усі педіатри, сімейні лікарі та терапевти. Медики, з якими ми стикатимемось найчастіше.

Вони спостерігатимуть за нашим здоров’ям чи здоров’ям нашої дитини, ставитимуть діагнози та лікуватимуть найбільш поширені хвороби, травми, отруєння.

За потреби ваш лікар дасть направлення до фахівця вторинної чи третинної допомоги – лора, ендокринолога, хірурга тощо, або консультуватиметься з ним щодо вашого лікування.

Рецепти на ліки, в тому числі за програмою "Доступні ліки", також виписуватиме ваш лікар.

На рівні первинної меддопомоги у пакет послуг входять такі аналізи і дослідження.

Інші дослідження та аналізи виконуються за направленням вашого лікаря у закладах спеціалізованої допомоги.

Новий Порядок надання первинної медичної допомоги передбачає профілактичні огляди та аналізи для груп ризику семи захворювань.

Важливою буде роль вашого лікаря у запобіганні хвороб. Він має вчасно виявляти ризики для здоров’я, консультувати, як поступово звільнитись від пагубних звичок, де знайти додаткову допомогу і як перейти до здорового спосібу життя.

Сімейний лікар або терапевт за бажанням вагітної може вести неускладнену вагітність.

Лікар може взяти вагітну на облік до 12 тижнів.

Коли є необхідність або вимагає протокол, він скерує вагітну до акушера-гінеколога.

Лікар первинки має розказати, як діяти вагітній і дорослим членам родини, що мешкають з нею, при наближенні пологів.

У потрібний час має скерувати до пологового будинку.

Після народження дитини педіатр або сімейний лікар має проводити планові обов’язкові огляди, навіть коли дитина здорова: 10 оглядів лікаря і 6 оглядів медсестри у перший рік, 2 огляди в два роки і 1 огляд у три роки.

Ваш лікар має слідкувати за вакцинацією вашої дитини і вас за календарем щеплень. Держава закуповує вакцини проти туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, кашлюка, правця, кору, гепатиту В, гемофільної інфекції, краснухи, епідемічного паротиту. Невідкладну допомогу при гострих станах і раптовому погіршенні стану здоров'я надаватиме медзаклад.

У компетенції лікаря первинки також окремі послуги паліативної допомоги – спостереження та оцінка стану важкохворого пацієнта, виписування рецептів для лікування больового синдрому.

Ваш лікар видаватиме потрібну довідку, листок непрацездатності, направлення для проходження медико-соціальної експертизи тощо.

Лікар самостійно визначатиме необхідність візиту до пацієнта додому, залежно від медичних показів.

Він може дати поради щодо полегшення стану по телефону, а пізніше, під час прийому у закладі направити на аналізи та дослідження, уточнити діагноз та призначити необхідне лікування.

Ваш лікар також може викликати екстрену допомогу до хворого, якщо буде така необхідність.