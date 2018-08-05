МОЗ: у Черкасах 11 дітей досі залишаються у реанімації

Отруєння відбулося локально на території, де проходила шкільна лінійка

У Черкасах до обласної лікарні звернулися загалом 94 дитини, 53 з них госпіталізували через отруєння.

Окрім того у медзакладі на лікування залишили двох дорослих.

За даними лікарів, у дітей і дорослих спостерігається інгаляційна токсична реакція, - повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я.

11 дітей досі залишаються у реанімації.

"Наразі встановлено, що отруєння відбулося локально на території, де проходила лінійка, - постраждалих за межами школи немає. Очікуємо результатів аналізів ґрунту, води та повітря", - йдеться у повідомленні МОЗ.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що діти у Черкасах могли отруїтися через розпилення речовини, яку наразі намагаються встановити фахівці.