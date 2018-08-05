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МОЗ: у Черкасах 11 дітей досі залишаються у реанімації

Отруєння відбулося локально на території, де проходила шкільна лінійка
У Черкасах до обласної лікарні звернулися загалом 94 дитини, 53 з них госпіталізували через отруєння.
МОЗ: у Черкасах 11 дітей досі залишаються у реанімації Фото: з відкритих джерел

Окрім того у медзакладі на лікування залишили двох дорослих.

За даними лікарів, у дітей і дорослих спостерігається інгаляційна токсична реакція, - повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я.

11 дітей досі залишаються у реанімації.

"Наразі встановлено, що отруєння відбулося локально на території, де проходила лінійка, - постраждалих за межами школи немає. Очікуємо результатів аналізів ґрунту, води та повітря", - йдеться у повідомленні МОЗ.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що діти у Черкасах могли отруїтися через розпилення речовини, яку наразі намагаються встановити фахівці.

Нагадаємо, що вранці у вівторок в Черкасах під час лінійки в школі № 8 діти почали непритомніти. Спочатку госпіталізували 15 дітей, пізніше їхня кількість зросла до 51. Попередній діагноз у всіх постраждалих - отруєння невідомою речовиною.

Президент України Петро Порошенко доручив вжити усіх заходів для встановлення причини отруєння дітей у Черкасах.

Помічник начальника управління ДСНС в Черкаській області Костянтин Проценко заявив, що причиною масового отруєння в школі №8 могли стати випаровування з каналізаційного колектора, який знаходиться неподалік від навчального закладу.

Зазначимо, що у школі Новомосковська у Дніпропетровській області 8 травня відбулася лінійка до Дня пам'яті та примирення, під час якої учні теж відчули нездужання.

 

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08 05 2018 18:40
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