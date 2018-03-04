Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

МОЗ: У день запуску кампанії 12,5 тис. українців обрали собі сімейного лікаря

Центральна база електронної системи відпрацювала у штатному режимі
У перший день національної компанії "Лікар для кожної сім'ї" близько 12,5 тисяч українців підписали декларацію з сімейним лікарем.
МОЗ: У день запуску кампанії 12,5 тис. українців обрали собі сімейного лікаря Фото: gazeta.lviv.ua

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк.

"Близько 12,5 тисяч пацієнтів визначилися із своїм лікарем. Це нормальна кількість. Центральна база електронної системи відпрацювала у штатному режимі, на нормальній швидкості. Були випадки коли "підвисало" локально, їх вирішували", - зазначив Ковтонюк.

"Були поодинокі випадки черг. Однак загалом без надмірного ажіотажу. Були окремі випадки некоректної поведінки у медзакладах (відмови, заповнення на папері тощо). Їх зафіксували", - додав він.

"Словом, почали спокійно і впевнено. Моніторимо ситуацію. Реагуємо на труднощі. Закликаємо відповідально і без поспіху обирати своїх лікарів", - заявив заступник міністра.

Нагадаємо, з 13 березня набрав чинності наказ Міністерства охорони здоров'я, який скасовує низку форм первинної облікової документації, зокрема медична карта дитини для вступу до школи та дитячого садка тепер не потрібна.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 04 2018 07:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Олександр Матяш про ветеранський бізнес: Хочу, щоб напис "made in Ukraine" був гарантією якості

Олександр Матяш про ветеранський бізнес: Хочу, щоб напис "made in Ukraine" був гарантією якості

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.