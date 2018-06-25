МОЗ: Україна на другому місці в Європі за захворюваністю на туберкульоз
"Епідемія туберкульозу в Україні є серйозною проблемою для системи охорони здоров'я країни. Зараз Україна на другому місці в Європі за захворюваністю на туберкульоз (з розрахунку кількості хворих на 100 тис. осіб)", - повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.
За її словами, майже кожен четвертий випадок туберкульозу в Україні - це мультирезистентний туберкульоз (МРТБ), тобто такий, що не піддається лікуванню.
За словами Супрун, в Україні за останні п'ять років було розроблено і протестовано різні моделі надання амбулаторної допомоги хворим на туберкульоз, проте ще потрібно багато зробити, щоб ці моделі запрацювали повноцінно.
"Додаткові знання про хвороби - один з ефективних шляхів боротьби з нею. На платформі дистанційного навчання Центр громадського здоров'я МОЗ відкрито новий навчальний онлайн-курс: "Інфекційний контроль за туберкульозом для працівників первинної медико-санітарної допомоги". Цей курс є частиною програми підвищення кваліфікації для працівників первинки, проте участь можуть узяти всі охочі. В курсі заплановані відеолекції, рекомендації з навчальної літератури та багато корисних посилань", - додала Супрун.
Нагадаємо, згідно зі статистичними даними за 2016 рік, рівень захворюваності на туберкульоз і смертності від туберкульозу почав знижуватися.
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