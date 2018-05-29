В 2017 році не було жодної смерті від вакцин, - МОЗ
"В інтерв'ю для РБК-Україна директор Центру громадського здоров'я Володимир Курпіта назвав цифру дітей, смерть яких збіглася за часом з проведенням вакцинації в 2017 році. Зараз в медіапросторі поширюється новина, в якій цю цифру можна трактувати неправильно. Міністерство охорони здоров'я відзначає: смерть ПІСЛЯ не означає смерть В РЕЗУЛЬТАТІ. У 2017 році було зафіксовано 18 смертей, які збіглися за часом з проведенням вакцинації. Однак жодна з цих смертей НЕ була пов'язана з вакцинацією", - повідомляється на сайті МОЗ.
Також наголошується, що Україна демонструє позитивну динаміку в зниженні випадків дитячої смертності. Смертність дітей у віці до 5 років знизилася з 5491 випадку у 2010 році до 3610 випадків у 2016 році. У тому ж 2016 році рівень дитячої смертності дітей до одного року становив 2955 випадків.
"Це близько восьми смертей в день, і іноді трапляється так, що смерть дитини збігається з вакцинацією в часі. Всі випадки дитячих смертей були розслідувані, причина смерті встановлена", - сказано в повідомленні.
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Згадані директором ЦГЗ 18 смертей були викликані такими причинами: вроджені вади розвитку (наприклад, коарктація аорти), які призвели до виникнення серцевої і серцево-легеневої недостатності, менінгококцемія, гідроцефалія, пневмонія, синдром раптової смерті, вроджений імунодефіцит і асфіксія (задушення).
Всього протягом 2017 було проведено 1 361 776 щеплень.
Нагадаємо, у Дитячому фонді ООН (ЮНІСЕФ) стверджують, що кількість фальшивих довідок про вакцинацію в Україні становить близько 30%.
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