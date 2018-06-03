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МОЗ: Вакцини від кору поставлено в усі області України

Тільки Київ і Житомирська області розподілили вакцини регіонами
Заступник міністра охорони здоров'я Ольга Стефанишина заявила, що партію вакцин від кору в кількості 220 тис. доз поставлено в усі області України, до Чернігівської області буде поставлено у вівторок.
МОЗ: Вакцини від кору поставлено в усі області України Фото: gettyimages.com

"Усі регіони вже забезпечені вакцинами від кору, паротиту, краснухи, крім Чернігівської області, яка сьогодні (6 березня, - Ред.) очікує своєї поставки", - сказала заступник міністра, передає "Інтерфакс-Україна".

Заступник міністра закликала якнайшвидше розподілити препарати між районами.

"Згідно з нашою інформацією станом на вчора (5 березня, - Ред) тільки Київ і Житомирська області розподілили вакцини регіонами", - сказала вона.

Нагадаємо, що Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками тимчасово заборонила болгарську вакцину БЦЖ.

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06 03 2018 12:57
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