МОЗ: Вакцини від кору поставлено в усі області України

Тільки Київ і Житомирська області розподілили вакцини регіонами

Заступник міністра охорони здоров'я Ольга Стефанишина заявила, що партію вакцин від кору в кількості 220 тис. доз поставлено в усі області України, до Чернігівської області буде поставлено у вівторок.

"Усі регіони вже забезпечені вакцинами від кору, паротиту, краснухи, крім Чернігівської області, яка сьогодні (6 березня, - Ред.) очікує своєї поставки", - сказала заступник міністра, передає "Інтерфакс-Україна".

Заступник міністра закликала якнайшвидше розподілити препарати між районами.

"Згідно з нашою інформацією станом на вчора (5 березня, - Ред) тільки Київ і Житомирська області розподілили вакцини регіонами", - сказала вона.

Нагадаємо, що Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками тимчасово заборонила болгарську вакцину БЦЖ.