МОЗ відреагувало на безстроковий страйк університету Богомольця

Міністерство охорони здоров'я закликало студентів та викладачів Національного медичного університету імені Богомольця "не піддаватися на провокації та маніпуляції керівництва НМУ" та не зривати навчальний процес.

Про це йдеться у заяві відомства, оприлюдненій на його офіційній сторінці у Facebook.

"Наголошуємо на необхідності продовження навчання та підготовки до ліцензійних інтегрованих іспитів, адже згідно з графіком їх проведення 27 березня має відбутися КРОК 3 для лікарів-інтернів", - сказано у заяві.

Раніше студенти і співробітники Національного медичного університету імені Богомольця оголосили про безстроковий страйк. В університеті звинувачують МОЗ у втручанні в самоврядування вишу і "незаконному" відстороненні ректора Катерини Амосової.

Міністерство відповіло, що Амосова відсторонена, поки йде перевірка ситуації зі зривом ліцензійного інтегрованого іспиту КРОК-1. Стоматологія для студентів НМУ. Створена для перевірки комісія наразі опрацьовує матеріали, надані НМУ та Центром тестування. МОЗ заявило, що відсторонена ректорка систематично не з’являється на засідання комісії, незважаючи на запрошення.

Університет також звинуватив МОЗ у блокуванні виплати стипендій студентам та заробітних плат трудовому колективу. У відповідь у відомстві запевнили, що ця інформація неправдива.

"Згідно з принципами та практикою університетської автономії, університет самостійно проводить відповідні виплати з казначейських рахунків. Процедуру переказу коштів здійснює бухгалтерія університету. Керівництво університету, в особі проректорів, має усі необхідні повноваження для проведення виплат", - заявили в МОЗ.

Нагадаємо, 20 лютого Міністерство охорони здоров'я відсторонило від виконання обов'язків ректора медуніверситету Богомольця Катерину Амосову.

У той же день студенти Національного медичного університету імені Богомольця заблокували вхід до ВНЗ для новопризначеного виконуючого обов'язків ректора Михайла Захараша.