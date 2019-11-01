МОЗ втретє звільнило ректора НМУ Амосову
Чергову спробу розірвати контракт зробили після того, як Окружний адміністративний суд Києва зупинив попередній наказ Міністерства охорони здоров'я про звільнення Амосової, повідомила прес-служба МОЗ.
Підставою для звільнення стало неусунення порушень у фінансово-господарській діяльності відповідно до вимог Держаудитслужби і відсутність на роботі без поважної причини з 26 грудня (після відновлення за рішенням суду) по 8 січня.
Нагадаємо, 30 березня комісія МОЗ визнала роботу ректора Катерини Амосової незадовільною і рекомендувала звільнити її. Того ж дня міністерство видало відповідний наказ про звільнення Амосової з 16 квітня.
Амосова була призначена ректором медуніверситету на початку червня 2014 року підсумками відкритого конкурсу, в якому брали участь вісім кандидатів.
23 квітня Міністерство охорони здоров'я оголосило конкурс на заміщення посади ректора Національного медичного університету ім. О.Богомольця.
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