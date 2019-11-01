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МОЗ втретє звільнило ректора НМУ Амосову

Підставою стали систематичні прогули
Міністерство охорони здоров'я 8 січня втретє звільнило ректора Національного медуніверситету ім. Богомольця Катерину Амосову.
МОЗ втретє звільнило ректора НМУ Амосову

Чергову спробу розірвати контракт зробили після того, як Окружний адміністративний суд Києва зупинив попередній наказ Міністерства охорони здоров'я про звільнення Амосової, повідомила прес-служба МОЗ.

Підставою для звільнення стало неусунення порушень у фінансово-господарській діяльності відповідно до вимог Держаудитслужби і відсутність на роботі без поважної причини з 26 грудня (після відновлення за рішенням суду) по 8 січня.

Нагадаємо, 30 березня комісія МОЗ визнала роботу ректора Катерини Амосової незадовільною і рекомендувала звільнити її. Того ж дня міністерство видало відповідний наказ про звільнення Амосової з 16 квітня.

Амосова була призначена ректором медуніверситету на початку червня 2014 року підсумками відкритого конкурсу, в якому брали участь вісім кандидатів.

23 квітня Міністерство охорони здоров'я оголосило конкурс на заміщення посади ректора Національного медичного університету ім. О.Богомольця.

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11 01 2019 17:37
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