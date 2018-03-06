МОЗ вимагає від Росії пустити до політв'язнів міжнародних лікарів

Міністерство охорони здоров'я звернулося до Росії з вимогою допустити українських та міжнародних лікарів до українських політв’язнів.

В.о. міністра Уляна Супрун опублікувала у Twitter лист за своїм підписом до глави МЗС РФ Сергія Лаврова та міністра охорони здоров'я РФ Вероніки Скворцової, датований 29 травня.

"Міністерство охорони здоров'я України звертається з вимогою допустити українських й міжнародних лікарів та представників міжнародних медичних організацій до українського політв'язня Олега Сенцова та інших затриманих чи засуджених громадян України, з метою оцінки їхнього стану здоров'я", - йдеться у листі.

Нагадаємо, що 14 травня український режисер Олег Сенцов, незаконно засуджений в РФ до 20 років колонії суворого режиму, оголосив про безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах.

28 травня у Федеральній службі РФ з виконання покарань заявили, що Олег Сенцов нібито погодився на підтримувальну терапію.

1 і 2 червня у різних містах світу проводять глобальну кампанію за звільнення заручників Кремля.

Зокрема, 1 червня демонстрації в рамках глобальної акції #SaveOlegSentsov пройшли у Лейпцигу, Страсбургу, Ризі, Сіднеї, Стокгольмі, Женеві, Парижі, Бордо, Варшаві, Кувейті, Тель-Авіві, Лісабоні, Черкасах, Кривому Розі, Рівному, Казані та інших містах.

У Санкт-Петербурзі поліція зірвала одиночні пікети в рамках акції #SaveOlegSentsov та заарештувала кількох людей.

2 червня у центрі Києва провели акцію на підтримку політв'язнів, яких незаконно утримують чи засудили в РФ та в окупованому Криму.

За даними правозахисників, наразі в РФ та окупованому Криму переслідуються та ув'язнені понад 70 українців.