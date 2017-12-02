МОЗ визначилося з порядком надання первинної медичної допомоги

Усі документи поки що мають статус проектів

Проект наказу винесений на громадське обговорення та "буде затверджений після консультацій з експертним середовищем і регіонами".

Цей порядок визначатиме завдання первинної медичної допомоги (ПМД), суб’єктів надання допомоги, завдання лікаря, а також єдині правила організації та надання ПМД, пише Українська Правда.Життя.

Дія документу поширюватиметься на всіх суб’єктів первинної ланки, незалежно від форми власності та організаційно-правової форми діяльності.

"Перелік того, що входитиме до гарантованого кошика первинної медичної допомоги, переглядатиметься щороку та залежатиме від показників бюджету, які держава виділятиме на охорону здоров’я", – цитує прес-служба МОЗу заступника міністра охорони здоров’я Павла Ковтонюка.

Згідно з документом, первинна допомога надається усім громадянам України незалежно від їхнього віку, статі, національності, соціального статусу, рівня доходу, місяця проживання, віросповідання чи інших ознак.

Її надають за рахунок бюджетних коштів згідно з відповідною бюджетною програмою та законодавством. Коштом бюджету також оплачуватимуться діагностичні заходи та лабораторні дослідження в межах ПМД.

Наказ також регламентує правила надання ПМД. Зокрема, вибір лікаря та місце надання допомоги, її форми та способи, матеріально-технічне забезпечення робочого місця лікаря, режим та графік роботи лікаря тощо.

Пацієнт матиме право вільного вибору лікаря, незалежно від місця своєї офіційної реєстрації. Рекомендована кількість пацієнтів, що обрали одного лікаря, повинна перебувати у межах 2 000 пацієнтів. Однак, залежно від соціальних, вікових та кількісних характеристик населення громади, на території якої працює лікар, в окремих випадках кількість пацієнтів може бути більшою чи меншою.

Всі документи мають статус проектів та наразі проходять обговорення з представниками медичної спільноти з регіонів.

Нагадаємо, 12 лютого 2017 заступник міністра охорони здоров'я Роман Ілик заявив, що з 1 квітня 2017 року МОЗ матиме можливість або повністю давати безкоштовні ліки хворим, або компенсувати вартість в рамках референтних цін. Нововведення стосуватиметься трьох груп захворювань – серцево-судинні, бронхіальна астма і цукровий діабет.

Раніше iPress.ua писав, що З 1 січня 2017 року українські громадяни мають починати шукати своїх лікарів, а заробітна платня у лікарів залежатиме від ефективності практики: організації роботи, витрат на інфраструктуру, енергоефективність.