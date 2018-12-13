МОЗ: Захворюваність на грип і ГРВІ перевищила епідемічний поріг
За минулий тиждень захворіли понад 203 тисячі осіб, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.
Показник захворюваності на грип і ГРВІ становить 528,2 на 100 000 населення, що на 1,8% більше за епідемічний поріг по Україні. Епідемічні пороги перевищено в областях: Харківській - на 23%, в Житомирській, Сумській і Київській - на 12%, у Донецькій - на 1,1%.
Понад 67% хворих - діти у віці до 17 років, через що в багатьох містах на карантин закривають школи або окремі класи.
У результаті ускладнень грипу зафіксовано один летальний випадок.
В цьому сезоні в Україні циркулюють три віруси грипу, щоб уникнути захворювання або полегшити його, можна зробити щеплення.
Грип - це гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або близький контакт. Симптоми грипу - висока температура, яка тримається мінімум п'ять днів, лихоманка, головний біль, ломота в м'язах і суглобах, загальна слабкість, втрата апетиту, кашель, який може тривати понад два тижні.
Додамо, у Харківській області через грип та ГРВІ 30 шкіл повністю або частково закрито на карантин.
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