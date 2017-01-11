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МОЗ закликає громадян повідомляти, що у лікарнях немає вакцин

За даними МОЗ, нині нявні всі вакцини наявні в усіх без виключення регіонах України
Міністерство охорони здоров'я звернулося із закликом повідомляти про можливу відсутність вакцин від особливо небезпечних хвороб
МОЗ закликає громадян повідомляти, що у лікарнях немає вакцин Фото: google.com

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Якщо ви побачили, що у вашому регіоні вакцина є, але у вашому закладі охорони здоров’я її немає, зверніться до органів управління (системою охорони здоров'я) на місцях", - зазначають у міністерстві.

Разом з тим МОЗ звертається до своїх територіальних підрозділів з проханням "відповідально ставитися до розрахунків потреби вакцин, ефективно розподіляти препарати між лікувальними закладами, стежити за їх наявністю та вчасно звертатися в МОЗ України, якщо потрібних вакцин немає".

Разом з тим, про відсутність вакцин можуть повідомляти батьки тих дітей, які підлягають вакцинації. Для цього можна скористатися спеціальною формою.

За даними МОЗ, нині нявні всі вакцини наявні в усіх без виключення регіонах України, окрім ін'єкційної вакцини для профілактики поліомієліту, яка закінчилася у 5 регіонах через неправильно сформований запит на закупівлю цих вакцин.

"Ми дозамовили ці вакцини", - наголосили у Мінохорони здоров'я.

У міністерстві нагадали, що щеплення - це єдиний дієвий спосіб захистити дитину від інфекційних хвороб. Особливо зараз, коли в Україні реєструється такі небезпечні хвороби, як кір, кашлюк чи правець.

"На сьогодні UNICEF Ukraine поставив в Україну 97% вакцин, закуплених за кошти держбюджету 2016 року. І продовжить закуповувати безпечні і якісні вакцини за кошти бюджету 2017 року", - додали у МОЗ.

Нагадаємо, Україна разом із Сирією та країнами Африки увійшла до топ-8 країн із найменшими показниками вакцинації дітей.

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