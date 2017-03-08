МОЗ запевняє, що у Супрун немає проблем із громадянством

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун отримала українське громадянство відповідно до чинного законодавства України.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, передає Укрінформ.

"В.о. міністра охорони здоров’я доктор Уляна Супрун є громадянкою України, має український паспорт, в тому числі для виїзду за кордон. Всі дії в контексті громадянства України було вчинено у суворій відповідності до чинного законодавства України", - заявили у міністерстві.

Як відомо, 3 серпня депутати ВР з фракції "Опозиційного блоку" Ігор Шурма та Олексій Білий звернулися до Державної міграційної служби з проханням перевірити в.о. міністра охорони здоров'я Уляну Супрун на предмет подвійного громадянства.

Зокрема, чи виконала Супрун вимоги щодо припинення громадянства іншої країни.

Нагадаємо, що 27 липня, президент Петро Порошенко позбавив Міхеіла Саакашвілі громадянства на підставі рекомендацій Комісії з питань громадянства при президенті України.

Екс-губернатор Одещини, в свою чергу, заявив, що у нього одне громадянство - українське.

За повідомленням Державної міграційної служби, Саакашвілі був позбавлений громадянства "на підставі неправдивих даних, зазначених в анкеті".

Зокрема, в документах, які Саакашвілі заповнював перед отриманням українського громадянства, він вказав, що не перебуває під слідством в Україні або за її межами, в той час, як на території Грузії колишній президент був заочно арештований.

Міхеїл Саакашвілі стверджує, що в анкеті про отримання українського громадянства стоїть не його підпис і вимагає експертизи.