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МОЗ зобов'язало лікарні звітувати про благодійні внески

Звітувати медзакладам доведеться щокварталу
Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) підписало наказ про те, що лікарні зобов'язані звітувати про благодійні внески.
МОЗ зобов Фото: gazeta.lviv.ua

Звітувати медзакладам доведеться щокварталу не пізніше десятого числа місяця, наступного за звітним кварталом, повідомляє прес-служба відомства.

Підсумкові документи потрібно буде розміщувати на території лікарні у загальнодоступному місці, а також на офіційному веб-сайті закладу охорони здоров'я та/або офіційних веб-сайтах Міністерства охорони здоров'я.

За даними МОЗ, майже у кожному закладі охорони здоров'я працює благодійний фонд, а 7 з 10 пацієнтів платили до нього внески.

Обсяги благодійних пожертв – сотні мільйонів гривень, однак до цього часу звітність цих фондів про зібрані кошти часто була недоступною чи непрозорою.

Дослідження проведені Інститутом адвокації та аналітики показують, що пацієнти готові сплачувати за медичну допомогу, але за умови що вони бачать, куди та за що вони платять, як ці кошти витрачаються, та головне - як це вплине на їхнє лікування.

Нагадаємо, що в Київській, Дніпропетровській, Черкаській, Житомирській, Миколаївській та Сумській областях України почала працювати медична інформаційна система "Поліклініка без черг".

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27 07 2017 13:17
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