МОЗ зобов'язало лікарні звітувати про благодійні внески
Звітувати медзакладам доведеться щокварталу не пізніше десятого числа місяця, наступного за звітним кварталом, повідомляє прес-служба відомства.
Підсумкові документи потрібно буде розміщувати на території лікарні у загальнодоступному місці, а також на офіційному веб-сайті закладу охорони здоров'я та/або офіційних веб-сайтах Міністерства охорони здоров'я.
За даними МОЗ, майже у кожному закладі охорони здоров'я працює благодійний фонд, а 7 з 10 пацієнтів платили до нього внески.
Обсяги благодійних пожертв – сотні мільйонів гривень, однак до цього часу звітність цих фондів про зібрані кошти часто була недоступною чи непрозорою.
Дослідження проведені Інститутом адвокації та аналітики показують, що пацієнти готові сплачувати за медичну допомогу, але за умови що вони бачать, куди та за що вони платять, як ці кошти витрачаються, та головне - як це вплине на їхнє лікування.
Нагадаємо, що в Київській, Дніпропетровській, Черкаській, Житомирській, Миколаївській та Сумській областях України почала працювати медична інформаційна система "Поліклініка без черг".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа