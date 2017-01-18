Можливості співпраці США з Росією скорочуються, - глава Пентагону
"Я бачу галузі, в яких ми можемо співпрацювати, але вони стають все більш вузькими з часом. Це загальна теорія, на якій можна працювати, постійно скорочувалася за останні 10 років. Це просто факт нашого сучасного життя", - повідомляє агентство Bloomberg.
Серед збережених можливостей для співпраці з РФ Картер назвав ядерні програми Північної Кореї та Ірану. Глава Пентагону вважає, що в наступні чотири роки, коли президентом США буде Дональд Трамп, Москва і Вашингтон зможуть співпрацювати з проблеми КНДР.
Ештон Картер залишить посаду міністра оборони США 20 січня. Його місце посяде генерал Джеймс Маттіс, кандидатуру якого запропонував обраний президент Дональд Трамп.
Раніше Картер говорив про можливості відновлення військової співпраці США і РФ у дусі 1990-х років.
Нагадаємо, що глава оборонного відомства США також заявляв, що Сполучені Штати будуть забезпечувати безпеку своїх союзників від російської загрози.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- ВІДЕО Журналісти показали, як Грановський зустрічався з Демчишином, Лисенком та Вовком, - ВІДЕО
- ВІДЕО В турецькому парламенті відбулася масова бійка, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
влажность:
давление:
ветер: