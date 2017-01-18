Можливості співпраці США з Росією скорочуються, - глава Пентагону

Раніше Картер говорив про можливості відновлення військової співпраці США і РФ у дусі 1990-х років

Глава Пентагону Ештон Картер, який йде у відставку, вважає, що можливості співпраці Росії та США у військовій сфері значно скоротяться.

"Я бачу галузі, в яких ми можемо співпрацювати, але вони стають все більш вузькими з часом. Це загальна теорія, на якій можна працювати, постійно скорочувалася за останні 10 років. Це просто факт нашого сучасного життя", - повідомляє агентство Bloomberg.

Серед збережених можливостей для співпраці з РФ Картер назвав ядерні програми Північної Кореї та Ірану. Глава Пентагону вважає, що в наступні чотири роки, коли президентом США буде Дональд Трамп, Москва і Вашингтон зможуть співпрацювати з проблеми КНДР.

Ештон Картер залишить посаду міністра оборони США 20 січня. Його місце посяде генерал Джеймс Маттіс, кандидатуру якого запропонував обраний президент Дональд Трамп.

Раніше Картер говорив про можливості відновлення військової співпраці США і РФ у дусі 1990-х років.

Нагадаємо, що глава оборонного відомства США також заявляв, що Сполучені Штати будуть забезпечувати безпеку своїх союзників від російської загрози.