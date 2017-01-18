Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Можливості співпраці США з Росією скорочуються, - глава Пентагону

Раніше Картер говорив про можливості відновлення військової співпраці США і РФ у дусі 1990-х років
Глава Пентагону Ештон Картер, який йде у відставку, вважає, що можливості співпраці Росії та США у військовій сфері значно скоротяться.
Можливості співпраці США з Росією скорочуються, - глава Пентагону Ештон Картер. Фото: AP Photo / Andrew Harnik

"Я бачу галузі, в яких ми можемо співпрацювати, але вони стають все більш вузькими з часом. Це загальна теорія, на якій можна працювати, постійно скорочувалася за останні 10 років. Це просто факт нашого сучасного життя", - повідомляє агентство Bloomberg.

Серед збережених можливостей для співпраці з РФ Картер назвав ядерні програми Північної Кореї та Ірану. Глава Пентагону вважає, що в наступні чотири роки, коли президентом США буде Дональд Трамп, Москва і Вашингтон зможуть співпрацювати з проблеми КНДР.

Ештон Картер залишить посаду міністра оборони США 20 січня. Його місце посяде генерал Джеймс Маттіс, кандидатуру якого запропонував обраний президент Дональд Трамп.

Раніше Картер говорив про можливості відновлення військової співпраці США і РФ у дусі 1990-х років.

Нагадаємо, що глава оборонного відомства США також заявляв, що Сполучені Штати будуть забезпечувати безпеку своїх союзників від російської загрози.

 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 01 2017 14:46
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Відставки 2016: Реформували та не виреформували

Відставки 2016: Реформували та не виреформували

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat