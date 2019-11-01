Лісоруб виготовляє ковбасу з людської крові, яку "можна веганам"

Мешканець невеликого села в іспанській провінції Теруель винайшов рецепт Морсільо (кров'яної ковбаси) з людської крові.

"Поки що всі ті, хто куштував ковбасу з власної крові, були вражені, наскільки вона смачна!", - стверджує 30-річний лісоруб Рауль Ескуін (Raúl Escuín), повідомляє видання The Local.

Для однієї порції ковбаси потрібно 40 мілілітрів крові, підсмаженої з рисом, цибулею, водою і різними травами і спеціями. Отриману суміш додають до веганської ковбаси.

На думку Ескуіна, вигадана ним страва повинна зацікавити веганів.

"Я, звичайно, знаю, що люди - теж тварини, з чого випливає, що така ковбаса, їжа тваринного походження. Але якщо тварини не страждають, то вона повністю відповідає моральним принципам веганства", - сказав він.

Морсільо повинна бути приготовлена ​​з крові тієї ж людини, яка її їсть, наполягає лісоруб. На його думку, вживати ковбасу з чужої крові - це канібалізм.

Ескуін планує відправитися в турне Іспанією, щоб продемонструвати свій рецепт і вже домовився про заходи в Мадриді, Барселоні та Сарагосі. Він планує готувати ковбасу з крові відвідувачів, яку будуть брати на місці професійні медсестри.