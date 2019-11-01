Лісоруб виготовляє ковбасу з людської крові, яку "можна веганам"
"Поки що всі ті, хто куштував ковбасу з власної крові, були вражені, наскільки вона смачна!", - стверджує 30-річний лісоруб Рауль Ескуін (Raúl Escuín), повідомляє видання The Local.
Для однієї порції ковбаси потрібно 40 мілілітрів крові, підсмаженої з рисом, цибулею, водою і різними травами і спеціями. Отриману суміш додають до веганської ковбаси.
На думку Ескуіна, вигадана ним страва повинна зацікавити веганів.
"Я, звичайно, знаю, що люди - теж тварини, з чого випливає, що така ковбаса, їжа тваринного походження. Але якщо тварини не страждають, то вона повністю відповідає моральним принципам веганства", - сказав він.
Морсільо повинна бути приготовлена з крові тієї ж людини, яка її їсть, наполягає лісоруб. На його думку, вживати ковбасу з чужої крові - це канібалізм.
Ескуін планує відправитися в турне Іспанією, щоб продемонструвати свій рецепт і вже домовився про заходи в Мадриді, Барселоні та Сарагосі. Він планує готувати ковбасу з крові відвідувачів, яку будуть брати на місці професійні медсестри.
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