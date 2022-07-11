Мундіаль-2022: хто транслюватиме матчі в Україні
Українські уболівальники також матимуть змогу побачити всі поєдинки Чемпіонату світу з футболу 2022 року, який вперше в історії відбудеться на Близькому Сході, в Катарі.
ТСН Проспорт розповідає, де можна буде дивитися трансляції матчів найважливішого світового форуму, що триватиме з 20 листопада по 18 грудня.
Дивитися матчі на Суспільному можна буде на сайті Суспільне Спорт та на місцевих телеканалах Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо). Також будуть доступні радіотрансляції в ефірі Радіо Промінь.
Крім показу поєдинків, на платформах Суспільного та MEGOGO виходитиме додатковий контент: огляди матчів, ексклюзивні матеріали з Катару, щоденні дайджести, інформаційно-аналітичні студії.
Нагадаємо, у турнірі візьмуть участь 32 національні команди. Збірна України, на жаль, не змогла пробитися на ЧС. "Синьо-жовті" у фіналі плейоф європейської кваліфікації поступилися Уельсу.
Нещодавно стало відомо, що Українська асоціація футболу звернеться до ФІФА з проханням усунути Іран від участі в чемпіонаті світу з футболу 2022 року в Катарі.
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