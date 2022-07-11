Мундіаль-2022: хто транслюватиме матчі в Україні

Чемпіонат світу з футболу вперше в історії відбудеться на Близькому Сході.

Українські уболівальники також матимуть змогу побачити всі поєдинки Чемпіонату світу з футболу 2022 року, який вперше в історії відбудеться на Близькому Сході, в Катарі.

ТСН Проспорт розповідає, де можна буде дивитися трансляції матчів найважливішого світового форуму, що триватиме з 20 листопада по 18 грудня.

Чемпіонат світу-2022 з футболу в Україні транслюватимуть Суспільне та MEGOGO. Суспільне покаже всі матчі турніру – 46 у прямому ефірі та 18 у запису. Медіасервіс MEGOGO надасть доступ до всіх прямих трансляцій.

Дивитися матчі на Суспільному можна буде на сайті Суспільне Спорт та на місцевих телеканалах Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо). Також будуть доступні радіотрансляції в ефірі Радіо Промінь.

Крім показу поєдинків, на платформах Суспільного та MEGOGO виходитиме додатковий контент: огляди матчів, ексклюзивні матеріали з Катару, щоденні дайджести, інформаційно-аналітичні студії.

Нагадаємо, у турнірі візьмуть участь 32 національні команди. Збірна України, на жаль, не змогла пробитися на ЧС. "Синьо-жовті" у фіналі плейоф європейської кваліфікації поступилися Уельсу.

Нещодавно стало відомо, що Українська асоціація футболу звернеться до ФІФА з проханням усунути Іран від участі в чемпіонаті світу з футболу 2022 року в Катарі.