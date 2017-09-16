Муніципальна охорона не дала протестувальникам встановити намети під мерією Одеси, – ФОТО, ВІДЕО

Люди, які вийшли під стіни Одеської міськради на протест у зв'язку з пожежею в дитячому таборі "Вікторія" і загибеллю дітей, не розходяться і намагаються встановити намети. Охорона їм не дозволяє.

Як повідомляє "Думська", близько 21:50 активісти встановили намети під стінами міськради.

"Муніципали спробували їх прибрати. Спалахнула бійка", – пише видання.

Як повідомляє "Радіо Свобода", під час останнього інциденту, після 21:00, муніципальна служба охорони не дала активістам встановити намети на Думській площі.



Фото: dumskaya.net



Фото: dumskaya.net



Фото: dumskaya.net

Трохи раніше, як зазначає "Думська", активістам вдалося поговорили з віце-мером Котляром. Вони прийняли рішення прийти завтра на зустріч в ОДА, якщо там будуть Труханов і Цвірінько (профільний, "гуманітарний", заступник, який повинен був піти у відставку разом з Буйневич). Також вони вирішили відвідати апаратну нараду в мерії в понеділок.

Водночас правоохоронці внесли факти сутичок до журналу єдиного обліку і надають правова кваліфікацію правопорушенням.

"16 вересня, під час мирної акції на Думській площі виник конфлікт між правоохоронцями та активістами, що намагались потрапити до будівлі міськради. Виникла штовханина, яка супроводжувалась хуліганськими діями з боку активістів. Слідчими буде надано правову оцінку діям усіх учасників конфлікту", – повідомили у відділі комунікації поліції Одеської області.

Нагадаємо, повідомлення про пожежу в двоповерховому дерев'яному корпусі оздоровлювального комплексу надійшло в п'ятницю о 23:34. Пожежники прибули через декілька хвилин, але через зворотну тяги вогонь поширився миттєво, і до приїзду рятувальників будівля вже палала. Через дві години вогонь загасили, він повністю знищив один з корпусів табору.

Під завалами були знайдені тіла двох загиблих дівчаток 8 і 9 років.

В Одеській області оголошено дводенний траур.

Одеська поліція затримала Петроса Саркісяна, директора дитячого табору "Вікторія". Директор департаменту освіти Олена Буйневич сама подала у відставку.

Згодом рятувальники знайшли рештки третьої дитини.

Приблизно з 17 години біля мерії Одеси проходить мітинг у зв'язку з пожежею в дитячому таборі "Вікторія", активісти штурмували будівлю. Сталася бійка, поліція застосувала газ.

Член громадської "Групи 2 травня", експерт-біохімік Владислав Балинський провів сьогодні суспільне інспектування табору "Вікторія" і виявив низку порушень.

Зазначимо, табір "Вікторія" – муніципальний дитячий табір, в якому щорічно за рахунок коштів міського бюджету Одеси відпочивають близько 5 тисяч дітей, в тому числі діти з багатодітних і малозабезпечених сімей та діти інших пільгових категорій, переможці конкурсів та турнірів, олімпіад і змагань, діти учасників АТО і діти-переселенці. У травні Президент Петро Порошенко проінспектував глагерь "Вікторія" під час робочого візиту до Одеси.