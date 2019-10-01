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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Мураєв балотуватиметься у президенти

Мураєв заявив, він хоче змінити курс руху України
З'їзд політичної партії "Наші" у четвер висунув лідера цієї політсили, позафракційного народного депутата Євгена Мураєва кандидатом у президенти України.
Мураєв балотуватиметься у президенти Євген Мураєв. Фото: ТВі

Кандидатура нардепа була підтримана одноголосно, повідомляє прес-служба партії у Facebook.

Мураєв заявив, він хоче змінити курс руху України, оскільки від цього залежить "запуск економіки, добробут народу і припинення військових дій".

За його словами, активна фаза виборчої кампанії розпочнеться з 1 лютого.

Нагадаємо, що Євген Мураєв подав адміністративний позов до Центральної виборчої комісії України з вимогою визнати недійсною постанову про ліквідацію закордонних виборчих дільниць на території Російської Федерації.

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10 01 2019 17:56
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