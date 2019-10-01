Мураєв балотуватиметься у президенти Мураєв заявив, він хоче змінити курс руху України

З'їзд політичної партії "Наші" у четвер висунув лідера цієї політсили, позафракційного народного депутата Євгена Мураєва кандидатом у президенти України.

Євген Мураєв. Фото: ТВі

Кандидатура нардепа була підтримана одноголосно, повідомляє прес-служба партії у Facebook. Мураєв заявив, він хоче змінити курс руху України, оскільки від цього залежить "запуск економіки, добробут народу і припинення військових дій". За його словами, активна фаза виборчої кампанії розпочнеться з 1 лютого. Нагадаємо, що Євген Мураєв подав адміністративний позов до Центральної виборчої комісії України з вимогою визнати недійсною постанову про ліквідацію закордонних виборчих дільниць на території Російської Федерації.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію