ПОЛІТИКА НОВИНИЗ'їзд політичної партії "Наші" у четвер висунув лідера цієї політсили, позафракційного народного депутата Євгена Мураєва кандидатом у президенти України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Мураєв балотуватиметься у президенти
Мураєв заявив, він хоче змінити курс руху України
Євген Мураєв. Фото: ТВі
Кандидатура нардепа була підтримана одноголосно, повідомляє прес-служба партії у Facebook.
Мураєв заявив, він хоче змінити курс руху України, оскільки від цього залежить "запуск економіки, добробут народу і припинення військових дій".
За його словами, активна фаза виборчої кампанії розпочнеться з 1 лютого.
Нагадаємо, що Євген Мураєв подав адміністративний позов до Центральної виборчої комісії України з вимогою визнати недійсною постанову про ліквідацію закордонних виборчих дільниць на території Російської Федерації.
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10 01 2019 17:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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