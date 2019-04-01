Мураєв подав до суду на ЦВК через ліквідацію виборчих дільниць у Росії

Народний депутат, лідер партії "Наші" Євген Мураєв подав адміністративний позов до Центральної виборчої комісії України з вимогою визнати недійсною постанову про ліквідацію закордонних виборчих дільниць на території Російської Федерації.

"Сьогодні ми - партія "Наші" - подали адміністративний позов про визнання дій Центрвиборчкому протиправними та скасування її рішення №274 від 31.12.2018 р ... Ми вимагаємо від суду скасувати незаконне рішення і зобов'язати відповідача забезпечити можливість кожному громадянину України, який 31 березня 2019 буде перебувати на території інших держав, проголосувати на чергових виборах президента", - написав Мураєв у Facebook.

Він також опублікував фотокопію свого позову, поданого в Шостий апеляційний адміністративний суд Києва. Відповідачем названо ЦВК.

"Прошу ... визнати протиправними дії Центральної виборчої комісії з ліквідації виборчих дільниць №900075, №900077, №900078, №900117, №900118. Визнати протиправною і недійсною постанову Центральної виборчої комісії №274 від 31 грудня 2018 року ...Зобов'язати відповідача вжити заходів щодо забезпечення безперешкодної реалізації кожним громадянином України, який 31 березня 2019 року буде перебувати на території інших держав, свого права голосу на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року", - йдеться у позові.

Нагадаємо, 31 грудня на засіданні ЦВК вирішив ліквідувати виборчі дільниці в дипломатичних установах на території РФ, а саме - в Москві, Ростові-на-Дону, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі та Новосибірську. У зв'язку з цим українцям в Росії пропонується їхати голосувати в Тбілісі, Астану або Гельсінкі.

На території Росії проживає близько 3 млн українців.