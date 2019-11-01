ПОЛІТИКА НОВИНИОчільник політичної партії "Наші" позафракційний народний депутат Євген Мураєв здав документи до центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатом у президенти України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Мураєв подав документи для реєстрації кандидатом у президенти
Мураєв додав, що уже у середу може отримати кандидатське посвідчення
Фото: facebook.com/yevgeniy.murayev
"Документи в Центрвиборчком здані, претензій до них немає. Тепер протягом п'яти днів комісія повинна прийняти рішення про реєстрацію мене кандидатом в президенти України", - написав у Facebook Мураєв.
Мураєв додав, що уже у середу може отримати кандидатське посвідчення.
Нагадаємо, що Євген Мураєв подав адміністративний позов до Центральної виборчої комісії України з вимогою визнати недійсною постанову про ліквідацію закордонних виборчих дільниць на території Російської Федерації.
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11 01 2019 18:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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