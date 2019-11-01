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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Мураєв подав документи для реєстрації кандидатом у президенти

Мураєв додав, що уже у середу може отримати кандидатське посвідчення
Очільник політичної партії "Наші" позафракційний народний депутат Євген Мураєв здав документи до центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатом у президенти України.
Мураєв подав документи для реєстрації кандидатом у президенти Фото: facebook.com/yevgeniy.murayev

"Документи в Центрвиборчком здані, претензій до них немає. Тепер протягом п'яти днів комісія повинна прийняти рішення про реєстрацію мене кандидатом в президенти України", - написав у Facebook Мураєв.

Мураєв додав, що уже у середу може отримати кандидатське посвідчення.

Нагадаємо, що Євген Мураєв подав адміністративний позов до Центральної виборчої комісії України з вимогою визнати недійсною постанову про ліквідацію закордонних виборчих дільниць на території Російської Федерації.

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11 01 2019 18:37
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