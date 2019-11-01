Мураєв подав документи для реєстрації кандидатом у президенти

Мураєв додав, що уже у середу може отримати кандидатське посвідчення

Очільник політичної партії "Наші" позафракційний народний депутат Євген Мураєв здав документи до центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатом у президенти України.

"Документи в Центрвиборчком здані, претензій до них немає. Тепер протягом п'яти днів комісія повинна прийняти рішення про реєстрацію мене кандидатом в президенти України", - написав у Facebook Мураєв.

Мураєв додав, що уже у середу може отримати кандидатське посвідчення.