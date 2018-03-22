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Мураєв пообіцяв Савченко медійну і юридичну підтримку

Нардеп голосував проти згоди на арешт і затримання Надії Савченко
Колишній член "Партії регіонів", позафракційний нардеп Євген Мураєв, який володіє телеканалом NewsOne, заявив, що надасть депутату Надії Савченко медійну і юридичну підтримку.
Мураєв пообіцяв Савченко медійну і юридичну підтримку Євген Мураєв. Фото: ТВі

"Я голосував проти згоди на арешт і затримання Надії Савченко, тому що я не лукавий. Я впевнений, що народ України кожному дасть свою оцінку. Але я готовий підтримувати Надію. Буду їй надавати юридичну підтримку і медійну в тому числі. Демократія повинна бути повноцінною. Я вважаю, що це рішення - політичне, воно не має перспектив у суді. Все це було зроблено в інтересах президента і щоб не втопити рейтинг ГПУ", - заявив Мураєв в коментарі LB.ua.

Нардеп з фракції "Опозиційний блок" Нестор Шуфрич, своєю чергою, пояснив своє голосування тим, що "просто не повірив у звинувачення, як за Станіславським".

"Тому голосував проти. Мені здається, що за всім цим стоїть політологічний проект і бажання використовувати цей факт для політичної гри. Мотивацій може бути багато, починаючи з відволікання уваги і закінчуючи іншими питаннями. Адже сьогодні всі обговорюють лише тему Савченко. І цього домоглася влада. Я вважаю, що це розправа, яка матиме продовження. Не виключаю, що ініціатива Порошенка стосовно Савченко в результаті доб'є самого Порошенка", - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні, 22 березня, Верховна Рада дала згоду на зняття депутатської недоторканності, затримання та арешт Надії Савченко. Згодом нардепу повідомили про підозру та затримали.

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22 03 2018 15:56
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