Мустафа Джемілєв зустрівся в Анкарі з Ердоганом
Про це повідомляє агентство Anadolu.
"Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган прийняв лідера кримськотатарського народу і депутата Верховної Ради України Мустафу Абдульджеміля Киримоглу. Зустріч пройшла в Президентському комплексі в Анкарі за закритими дверима і тривала 45 хвилин", - йдеться в повідомленні.
Як передає прес-служба Меджлісу кримськотатарського народу, Мустафа Джемілєв розповів про поточну ситуацію в Криму, що склалася з правами людини у зв'язку з переслідуваннями кримських татар та інших громадян України, незгодних з незаконною анексією півострова Російською Федерацією.
"Лідер кримських татар наголосив на необхідності невідкладного звільнення всіх політичних ув'язнених Кремля та скасування заборони на в'їзд до Криму представників Меджлісу кримськотатарського народу", - йдеться в заяві.
Крім цього Ердоган запевнив, що влада Туреччини "вживає заходів щодо неприпустимості відвідування кримських портів турецькими суднами.
Президент Турецької Республіки підтвердив готовність підтримати ініціативу Меджлісу кримськотатарського народу з будівництва в Києві центральної мечеті, засвідчити єдність мусульман України.
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