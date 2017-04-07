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Мустафа Джемілєв зустрівся в Анкарі з Ердоганом

Зустріч пройшла за закритими дверима і тривала 45 хвилин
Лідер кримськотатарського народу і депутат Верховної Ради України Мустафа Джемілєв зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.
Мустафа Джемілєв зустрівся в Анкарі з Ердоганом Мустафа Джемілєв, Раджеп Тайїп Ердоган Фото: Reuters

Про це повідомляє агентство Anadolu.

"Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган прийняв лідера кримськотатарського народу і депутата Верховної Ради України Мустафу Абдульджеміля Киримоглу. Зустріч пройшла в Президентському комплексі в Анкарі за закритими дверима і тривала 45 хвилин", - йдеться в повідомленні.

Як передає прес-служба Меджлісу кримськотатарського народу, Мустафа Джемілєв розповів про поточну ситуацію в Криму, що склалася з правами людини у зв'язку з переслідуваннями кримських татар та інших громадян України, незгодних з незаконною анексією півострова Російською Федерацією.

"Лідер кримських татар наголосив на необхідності невідкладного звільнення всіх політичних ув'язнених Кремля та скасування заборони на в'їзд до Криму представників Меджлісу кримськотатарського народу", - йдеться в заяві.

Крім цього Ердоган запевнив, що влада Туреччини "вживає заходів щодо неприпустимості відвідування кримських портів турецькими суднами.

Президент Турецької Республіки підтвердив готовність підтримати ініціативу Меджлісу кримськотатарського народу з будівництва в Києві центральної мечеті, засвідчити єдність мусульман України.

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04 07 2017 23:48
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