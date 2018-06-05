Мустафа Найєм попросив надати йому державну охорону через погрози
Побитий у результаті конфлікту на дорозі депутат Верховної Ради Мустафа Найєм знаходиться в одній із столичних клінік з декількома переломами обличчя. Він не зустрічається з журналістами і не афішує назву лікарні.
Через численні погрози, які надходять на електронну пошту йому і його близьким, політик боїться за своє життя, - йдеться в сюжеті ТСН.
Нагадаємо, що київська місцева прокуратура оголосила підозри зловмисникам, причетним до хуліганських дій і нанесення тілесних ушкоджень народному депутату України Мустафі Найєму (фракція "Блок Петра Порошенко").
Додамо, що Магомеда-Аміна Саітова, підозрюваного в побитті народного депутата Мустафи Найєма, оголосили в розшук. Згодом, правоохоронцями Азербайджану його було затримано.
Шевченковський райсуд Києва відмовив прокуратурі в триманні під вартою Саітова Магомеда-Саліха Арбуєвича, підозрюваного у побитті народного депутата Мустафи-Масі Найєма.
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