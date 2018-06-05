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Мустафа Найєм попросив надати йому державну охорону через погрози

Погрози надходять політику на пошту
Народний депутат від Блоку Петра Порошенка Мустафа Найєм попросив у правоохоронців надати йому державну охорону.
Мустафа Найєм попросив надати йому державну охорону через погрози Мустафа Найєм. Фото: Іван Коваленко / Коммерсант

Побитий у результаті конфлікту на дорозі депутат Верховної Ради Мустафа Найєм знаходиться в одній із столичних клінік з декількома переломами обличчя. Він не зустрічається з журналістами і не афішує назву лікарні. 

Через численні погрози, які надходять на електронну пошту йому і його близьким, політик боїться за своє життя, - йдеться в сюжеті ТСН.

Нагадаємо, що київська місцева прокуратура оголосила підозри зловмисникам, причетним до хуліганських дій і нанесення тілесних ушкоджень народному депутату України Мустафі Найєму (фракція "Блок Петра Порошенко").

Додамо, що Магомеда-Аміна Саітова, підозрюваного в побитті народного депутата Мустафи Найєма, оголосили в розшукЗгодом, правоохоронцями Азербайджану його було затримано.

Шевченковський райсуд Києва відмовив прокуратурі в триманні під вартою Саітова Магомеда-Саліха Арбуєвича, підозрюваного у побитті народного депутата Мустафи-Масі Найєма.

 
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