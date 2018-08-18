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Мусульманській подружній парі не дали громадянства через відмову потиснути руки особам протилежної статі

У відомстві зазначили, що відмова від рукостискання свідчить про небажання інтегруватися і неповагу до гендерної рівності
Мусульманській подружній парі з Північної Африки відмовили в наданні громадянства Швейцарії після того, як на співбесіді вони відмовилися потиснути руки особам протилежної статі.
Мусульманській подружній парі не дали громадянства через відмову потиснути руки особам протилежної статі Фото: АFP

Чоловікові й жінці також було важко відповідати на питання осіб протилежної статі, повідомляє BBC.

Представники влади запевнили, що відмова в наданні громадянства не пов'язана з релігійною приналежністю. За їхніми словами, відмова від рукостискання свідчить про небажання інтегруватися і неповагу до гендерної рівності.

Тим часом, мер Лозанни Грегорі Юно заявив, що свобода віросповідання гарантована законами країни, проте "жодні релігійні практики не мають порушувати закон".

"Конституція і рівність статей вищі за фанатизм", - заявив член комісії з надання громадянства П'єр-Антуан Ільбран.

Влада Швейцарії стверджує, що особи, які претендують на громадянство країни, мають бути готові до ґрунтовної інтеграції в суспільство, демонструвати відданість цінностям Швейцарії, її інститутам, а також поважати закони країни.

Нагадаємо, Данія приєдналася до інших європейських країн, у яких діє заборона на носіння у громадських місцях одягу, що покриває обличчя, зокрема нікабу та паранджі. Аналогічні закони вже діють в Австрії, Франції та Бельгії.

 

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18 08 2018 17:52
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