Мусульманській подружній парі не дали громадянства через відмову потиснути руки особам протилежної статі
Чоловікові й жінці також було важко відповідати на питання осіб протилежної статі, повідомляє BBC.
Представники влади запевнили, що відмова в наданні громадянства не пов'язана з релігійною приналежністю. За їхніми словами, відмова від рукостискання свідчить про небажання інтегруватися і неповагу до гендерної рівності.
Тим часом, мер Лозанни Грегорі Юно заявив, що свобода віросповідання гарантована законами країни, проте "жодні релігійні практики не мають порушувати закон".
"Конституція і рівність статей вищі за фанатизм", - заявив член комісії з надання громадянства П'єр-Антуан Ільбран.
Влада Швейцарії стверджує, що особи, які претендують на громадянство країни, мають бути готові до ґрунтовної інтеграції в суспільство, демонструвати відданість цінностям Швейцарії, її інститутам, а також поважати закони країни.
Нагадаємо, Данія приєдналася до інших європейських країн, у яких діє заборона на носіння у громадських місцях одягу, що покриває обличчя, зокрема нікабу та паранджі. Аналогічні закони вже діють в Австрії, Франції та Бельгії.
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