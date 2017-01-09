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Мусульмани України відзначають свято Курбан-байрам

На території головної мечеті Києва очікується обряд жертвопринесення і ярмарок
1 вересня мусульмани України відзначають Курбан-байрам, або свято жертвопринесення.
Мусульмани України відзначають свято Курбан-байрам Фото: QHA

У головній мечеті Києва правовірні мусульмани збираються на ранкову молитву, після чого запланований обряд жертвопринесення, інформує "112 Україна".

О 8:00 в головній мечеті столиці почалася ранкова молитва. Після неї буде зачитана проповідь та проведений обряд жертвопринесення. Крім того, всі бажаючі можуть відвідати ярмарок на території мечеті.

Нагадаємо, що Курбан-байрам, або свято жертвопринесення, яке вважають головним святом всіх мусульман, цьогоріч випало на 1 вересня. Свято також знаменує закінчення хаджу - паломництва до Мекки. Згідно з ученням ісламу, хадж повинен здійснити хоча б один раз у житті кожен мусульманин.

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01 09 2017 09:54
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