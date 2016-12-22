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Мусимо зміцнювати свою оборону, а не критикувати подаровану армії техніку, - Андрій Тетерук

Тетерук прокоментував публікації агентства Reuters про вразливості західних безпілотників та розроблених волонтерами артилерійських планшетів, які використовуються в ЗСУ
Україна повинна фінансувати розробку і закупівлю сучасних озброєнь, замість критикувати техніку, подаровану волонтерами і західними партнерами.
Мусимо зміцнювати свою оборону, а не критикувати подаровану армії техніку, - Андрій Тетерук Андрій Тетерук. Фото: nfront.org.ua

"Насамперед українська держава мусить фінансувати розробку й закупівлю сучасних озброєнь - в тому числі систем розвідки та зв’язку, захищених від російських засобів радіоелектронної боротьби. Тільки бюджетне фінансування і державний контроль забезпечать необхідну якість зброї, на рівні західних армій. Критикувати планшети і дрони, які нам подарували волонтери й американський уряд, - смішно. Мусимо їм дякувати й визнавати їхній внесок. Але сподіватися можна тільки на свою державу", - заявив перший заступник голови фракції "Народний фронт", учасник АТО Андрій Тетерук.

У зв’язку з цим, він наголосив на недостатності існуючого державного фінансування на переозброєння армії.

"Яценюк сильно боровся за підвищення зарплати військовим. В 2016-му році практично зірвано фінансування державного оборонного замовлення. Воєнні заводи стоять без оборотних коштів, загальмувалося виробництво. А ви питаєте, чому в наших артилеристів планшети заражені російськими вірусами? Парламент вже вп'яте провалив законопроект "Народного фронту" про фінансування оборони коштом спецконфіскації. От як американцям дарувати Україні сучасні, захищені безпілотники, - якщо сама Україна вже рік не конфіскує гроші Януковича для закупівлі озброєнь?", - зауважив народний депутат.

Водночас він запевнив, що подарована недосконала техніка все ж істотно підсилила оборону на фронті.

"Професіонали давно знають про електронні вразливості, описані Reuters. Це новина лише для громадськості. Але запевняю вас: рік-півтора тому ці подаровані планшети і безпілотники були великим стрибком в озброєнні українських частин", - сказав Андрій Тетерук.

"Коли Арсеній Яценюк прийняв державу навесні 2014 року, в наших артилеристів не було не те, що планшетів, - гармат і тягачів не вистачало! Прем’єр мусив насамперед знайти кошти на ремонт стволів, на пальне і шкарпетки. І при цьому ще й пенсії виплачувати! Спасибі волонтерам-програмістам, які швидко безкоштовно пристосували цивільні технології для управління вогнем. Які б не були застарілі західні безпілотники - а в ЗСУ до Євромайдану взагалі не було на озброєнні безпілотників, захищених-незахищених - ніяких не було. Тому зараз не може бути забагато фінансування на армію", - резюмував Тетерук.

Довідково: Андрій Тетерук - професійний військовий, пройшов шлях від командира взводу в Сухопутних Військах та Внутрішніх Військах МВС до начальника штабу миротворчої місії України в Косовому. Під час АТО повернувся з цивільного бізнесу, створив батальйон особливого призначення "Миротворець". Полковник поліції.

Голова підкомітету з питань соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей Комітету з питань національної безпеки і оборони Верховної Ради. Член Військової Ради "Народного фронту".

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22 12 2016 17:17
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