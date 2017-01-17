Музеї Криму оскаржать передачу скіфського золота Україні

На час розгляду апеляції артефакти залишатимуться в сховищах музею Аларда Пірсона

Представники кримських музеїв планують подати апеляцію на судове рішення щодо повернення скіфських золотих артефактів з Нідерландів до України.

"Отже, новина з Амстердаму. Наші захисники отримали звістку від судового приставу щодо наміру кримських музеїв подавати на апеляцію. Процедурно музеї мають кілька тижнів аби "висловити" всі свої "фє" щодо рішення першого суду. Це фактично означає початок процесу оскарження рішення окружного суду", - написала перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джеппар на своїй сторінці у Facebook.

Чиновник додала, що на час розгляду апеляції артефакти залишатимуться в сховищах музею Аларда Пірсона.

Зазначимо, в Україні вже готуються прийняти артефакти з музеїв анексованого Криму, які за рішенням нідерландського суду будуть повернуті України.

Нагадаємо, що окружний суд Амстердама виніс вердикт, згідно з яким колекція експонатів з кримських музеїв, відомих як "скіфське золото", буде повернута Україні.

Також нідерландський суд постановив, що Україна має компенсувати витрати на зберігання колекції музею Алларда Пірсона в Амстердамі.