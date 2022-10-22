Музей Марії Примаченко можна відвідати віртуально

У записі можна подивитися на понівечену будівлю з усіх боків

Музеєм видатної української художниці Марії Примаченко, який зруйнували російські загарбники, зараз можна прогулятися в 3D-турі

Про це Міністерство культури та інформаційної політики України повідомляє у Тelegram.

Наприкінці лютого, під час російського вторгнення в Україну, Історико-краєзнавчий музей у селі Іванків Київської області згорів після бомбардування.

Серед іншого раніше в ньому зберігалася колекція картин видатної української художниці Марії Примаченко, але частину з них вдалося врятувати працівникам музею.

"МКІП у співпраці з Vodafone підготувало 3D-тур музеєм. У записі можна подивитися на понівечену будівлю з усіх боків: роздивитися вікна, через які рятували вцілілі експонати, побачити загальну панораму музею, а також руйнування навколо іванківського музею", - ідеться в повідомленні.

Також в рамках проєкту "Збережіть українську культуру" усі охочі можуть зробити внесок та допомогти зібрати кошти на відновлення музею.