У Києві створять музей монументальної пропаганди СРСР

У Києві почалося створення Музею монументальної пропаганди СРСР, відкриття якого заплановане на листопад 2017 року.

"Сьогодні, в другу річницю набуття чинності законів про декомунізацію, починаємо створення в Києві Музею монументальної пропаганди СРСР. Відкриття - у листопаді цього року", - повідомив у Facebook голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

В'ятрович також зазначив, що позбавлення від символів комунізму - це лише перший крок.

"Адже ми повинні не просто забути радянське минуле - навпаки, повинні пам'ятати як приклад того, що ніколи не повинно повторитися. "Ніколи знову" - саме про це будуть говорити експонати відвідувачам майбутнього музею монументальної пропаганди СРСР", - зазначив керівник Інституту нацпам'яті.