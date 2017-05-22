У Києві створять музей монументальної пропаганди СРСР
"Сьогодні, в другу річницю набуття чинності законів про декомунізацію, починаємо створення в Києві Музею монументальної пропаганди СРСР. Відкриття - у листопаді цього року", - повідомив у Facebook голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.
В'ятрович також зазначив, що позбавлення від символів комунізму - це лише перший крок.
"Адже ми повинні не просто забути радянське минуле - навпаки, повинні пам'ятати як приклад того, що ніколи не повинно повторитися. "Ніколи знову" - саме про це будуть говорити експонати відвідувачам майбутнього музею монументальної пропаганди СРСР", - зазначив керівник Інституту нацпам'яті.
Нагадаємо, що минулоріч в Україні зареєстрували музей Майдану – Меморіальний комплекс Героїв Небесної сотні – Музею Революції гідності, присвячений акціям протесту на майдані Незалежності в центрі Києва взимку 2013-2014 років.
Згодом Верховна Рада закріпила земельну ділянку в центрі Києва за Меморіалом "Небесної Сотні".
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