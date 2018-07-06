На сесії Київради сталися сутички, вихід з зали заблоковано, - ВІДЕО
Приводом для бійки стало питання про створення музею на Поштовій площі та скандал з приводу незаконної забудови. На сесію прийшли як противники, так і захисники забудови. Жодних питань порядку денного прийнято не було. Через відсутность результату ситуація загострилася і перейшла в бійку, - повідомляє місцеве видання 44.ua.
Фото: facebook.com/annabella.morina
Представники "Нацдружини" зайняли місце депутатів у залі. Фракція "Солідарність" залишила приміщення через чорний хід. У залі залишаються представники "Свободи" та "Самопомочі".
Фото: facebook.com/ndrugua/
Представники "Самопомочі" наполягали на припиненні договору з інвестором, опоненти заявляли, що музеєм на Поштовій повинен займатися саме інвестор.
У той же час повідомляється, що Київрада не змогла припинити інвестиційний договір із забудовником торгово-розважального центру і музею на Поштовій площі в Києві. За відповідне рішення проголосувало лише 56 депутатів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Зазначається, що проект рішення про припинення договору був прийнятий у першому читанні 19 квітня.
Проект рішення з Поштової площі передбачає передачу земельної ділянки і недобудованого об'єкта "Музей історії Києва", проведення археологічних досліджень ДП "Центр археології Києва Інституту археології НАН України" і подальше створення музею за проектом, який здобуде перемогу на міжнародному конкурсі.
Нагадаємо, що в лютому 2015 року під час розкопок на Поштовій площі археологи на великій глибині знайшли частину вулиці середньовічного Києва.
У цьому зв'язку міністр культури заявив, що забудовник з Поштової площі повинен буде змінити проект. 12 березня 2015 року на розкопках стародавньої вулиці Києва стався обвал ґрунту, й археологи призупинили роботи.
У квітні стародавню вулицю, знайдену на місці будівництва торгового центру на Поштовій площі, засипали землею. Таке рішення прийняла робоча група при Мінкульті, щоб зміцнити розкоп і захистити його від дощу і сонця.
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