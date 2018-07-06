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На сесії Київради сталися сутички, вихід з зали заблоковано, - ВІДЕО

Київрада не змогла розірвати договір із забудовником Поштової площі
Учасники акції, які вимагають створити "Музей історії Києва" на Поштовій площі, виламали двері до сесійної зали Київської міської ради на вулиці Хрещатик, 36.
На сесії Київради сталися сутички, вихід з зали заблоковано, - ВІДЕО Фото: 44.ua

Приводом для бійки стало питання про створення музею на Поштовій площі та скандал з приводу незаконної забудови. На сесію прийшли як противники, так і захисники забудови. Жодних питань порядку денного прийнято не було. Через відсутность результату ситуація загострилася і перейшла в бійку, - повідомляє місцеве видання 44.ua.

Фото: facebook.com/annabella.morina

Представники "Нацдружини" зайняли місце депутатів у залі. Фракція "Солідарність" залишила приміщення через чорний хід. У залі залишаються представники "Свободи" та "Самопомочі".

Фото: facebook.com/ndrugua/ 

Представники "Самопомочі" наполягали на припиненні договору з інвестором, опоненти заявляли, що музеєм на Поштовій повинен займатися саме інвестор.

У той же час повідомляється, що Київрада не змогла припинити інвестиційний договір із забудовником торгово-розважального центру і музею на Поштовій площі в Києві. За відповідне рішення проголосувало лише 56 депутатів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що проект рішення про припинення договору був прийнятий у першому читанні 19 квітня.

Проект рішення з Поштової площі передбачає передачу земельної ділянки і недобудованого об'єкта "Музей історії Києва", проведення археологічних досліджень ДП "Центр археології Києва Інституту археології НАН України" і подальше створення музею за проектом, який здобуде перемогу на міжнародному конкурсі.

Нагадаємо, що в лютому 2015 року під час розкопок на Поштовій площі археологи на великій глибині знайшли частину вулиці середньовічного Києва.

У цьому зв'язку міністр культури заявив, що забудовник з Поштової площі повинен буде змінити проект. 12 березня 2015 року на розкопках стародавньої вулиці Києва стався обвал ґрунту, й археологи призупинили роботи.

У квітні стародавню вулицю, знайдену на місці будівництва торгового центру на Поштовій площі, засипали землею. Таке рішення прийняла робоча група при Мінкульті, щоб зміцнити розкоп і захистити його від дощу і сонця.

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07 06 2018 14:42
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