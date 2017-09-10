Муженка можуть допитати у справі пожежі в Калинівці, - Луценко

Генеральний прокурор Юрій Луценко допускає проведення допиту начальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка в рамках розслідування справи про пожежі на арсеналі у Калинівці Вінницької області.

"Думаю, допит пана Муженка з цього приводу також буде, але це визначає сам слідчий, вони вже під час моєї каденції на цій посаді звикли, що питати про це ні в кого не треба", - розповів генпрокурор в ході брифінгу, інформує "112 Україна".

Раніше народний депутат і радник глави МВС Антон Геращенко запропонував депутатам звільнити голову Генштабу Віктора Муженка через надзвичайну ситуацію, яка виникла в Калинівці Вінницької області.

Також секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександр Турчинов вимагає відставки Віктора Муженка.