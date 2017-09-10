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Муженка можуть допитати у справі пожежі в Калинівці, - Луценко

Необхідність допиту визначить слідчий
Генеральний прокурор Юрій Луценко допускає проведення допиту начальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка в рамках розслідування справи про пожежі на арсеналі у Калинівці Вінницької області.
Муженка можуть допитати у справі пожежі в Калинівці, - Луценко

"Думаю, допит пана Муженка з цього приводу також буде, але це визначає сам слідчий, вони вже під час моєї каденції на цій посаді звикли, що питати про це ні в кого не треба", - розповів генпрокурор в ході брифінгу, інформує "112 Україна".

Раніше народний депутат і радник глави МВС Антон Геращенко запропонував депутатам звільнити голову Генштабу Віктора Муженка через надзвичайну ситуацію, яка виникла в Калинівці Вінницької області.

Також секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександр Турчинов вимагає відставки Віктора Муженка.

Муженко вважає, що відповідальність за вибухи на складі боєприпасів у Калинівці повинна бути розподілена між усіма відповідальними за нього структурами, виходячи із їхнього функціоналу.

Нагадаємо, що 26 вересня близько 22:00 в підрозділи Держнс надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області. Прес-офіцер Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Сергій Місюра назвав пожежу в Калинівці диверсією, однак згодом військова прокуратура спростувала напад диверсійної групи на склад.

 

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09 10 2017 14:45
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