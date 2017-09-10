Муженка можуть допитати у справі пожежі в Калинівці, - Луценко
"Думаю, допит пана Муженка з цього приводу також буде, але це визначає сам слідчий, вони вже під час моєї каденції на цій посаді звикли, що питати про це ні в кого не треба", - розповів генпрокурор в ході брифінгу, інформує "112 Україна".
Раніше народний депутат і радник глави МВС Антон Геращенко запропонував депутатам звільнити голову Генштабу Віктора Муженка через надзвичайну ситуацію, яка виникла в Калинівці Вінницької області.
Також секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександр Турчинов вимагає відставки Віктора Муженка.
Муженко вважає, що відповідальність за вибухи на складі боєприпасів у Калинівці повинна бути розподілена між усіма відповідальними за нього структурами, виходячи із їхнього функціоналу.
Нагадаємо, що 26 вересня близько 22:00 в підрозділи Держнс надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області. Прес-офіцер Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Сергій Місюра назвав пожежу в Калинівці диверсією, однак згодом військова прокуратура спростувала напад диверсійної групи на склад.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа