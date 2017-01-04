Муженко каже, що Росія готується до активізації бойових дій на Донбасі

Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко побоюється активізації бойових дій на Донбасі з боку Росії.

"Без жартів. Події останніх двох тижнів свідчить про підготовку Росії до початку активізації бойових дій на Донбасі", - написав він у Twitter.

Водночас у Facebook Муженко написав: "Без жартів. Має місце чергова маніакальна путінська загроза Україні, озвучена на форумі "Арктика - територія діалогу". Вважаю, що глобальну катастрофу в світі може організувати тільки Росія. Якби не Захід - Росія вже б її давно створила".

Судячи з усього, Муженко мав на увазі вислів Путіна про глобальний конфлікт, якщо Захід буде намагатися "стримувати Росію".

"Тепер що стосується України. У тих же Штатах... є думка, що ми знаємо про це, напевно, що чим гірші відносини між Росією та Україною, тим краще для них. Тому що це послаблює Росію, це не дає ходу якимось інтеграційним процесам, які б посилили Росію, зокрема у сфері економіки. І нехай взагалі Росія там длубається в своїх прикордонних справах зі своїми сусідами і не лізе в міжнародні питання, такі як Сирія, Близький Схід та інші. І це, мовляв, нам вигідно. Це помилка. Це не вигідно нікому. Тому що, якщо ми будемо намагатися будь-якими засобами, тим паче такими небезпечними засобами, як регіональні конфлікти, когось стримувати, це може привести до глобальних катастроф, до глобальних конфліктів", - сказав Путін.

Як відомо, 29 березня в Мінську під час засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації на Донбасі була досягнута домовленість про припинення вогню на Донбасі з 1 квітня і про розведення сил у Станиці Луганській з 6 квітня. Президент Петро Порошенко доручив силам АТО припинити вогонь з 1 квітня.

Втім, з опівночі 1 квітня бойовики 12 разів порушили перемир'я.