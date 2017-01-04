Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Муженко каже, що Росія готується до активізації бойових дій на Донбасі

Віктор Муженко угледів загрозу у висловлюваннях Путіна
Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко побоюється активізації бойових дій на Донбасі з боку Росії.
Муженко каже, що Росія готується до активізації бойових дій на Донбасі Віктор Муженко. Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua

"Без жартів. Події останніх двох тижнів свідчить про підготовку Росії до початку активізації бойових дій на Донбасі", - написав він у Twitter.

Водночас у Facebook Муженко написав: "Без жартів. Має місце чергова маніакальна путінська загроза Україні, озвучена на форумі "Арктика - територія діалогу". Вважаю, що глобальну катастрофу в світі може організувати тільки Росія. Якби не Захід - Росія вже б її давно створила".

Судячи з усього, Муженко мав на увазі вислів Путіна про глобальний конфлікт, якщо Захід буде намагатися "стримувати Росію".

"Тепер що стосується України. У тих же Штатах... є думка, що ми знаємо про це, напевно, що чим гірші відносини між Росією та Україною, тим краще для них. Тому що це послаблює Росію, це не дає ходу якимось інтеграційним процесам, які б посилили Росію, зокрема у сфері економіки. І нехай взагалі Росія там длубається в своїх прикордонних справах зі своїми сусідами і не лізе в міжнародні питання, такі як Сирія, Близький Схід та інші. І це, мовляв, нам вигідно. Це помилка. Це не вигідно нікому. Тому що, якщо ми будемо намагатися будь-якими засобами, тим паче такими небезпечними засобами, як регіональні конфлікти, когось стримувати, це може привести до глобальних катастроф, до глобальних конфліктів", - сказав Путін.

Як відомо, 29 березня в Мінську під час засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації на Донбасі була досягнута домовленість про припинення вогню на Донбасі з 1 квітня і про розведення сил у Станиці Луганській з 6 квітня. Президент Петро Порошенко доручив силам АТО припинити вогонь з 1 квітня.

Втім, з опівночі 1 квітня бойовики 12 разів порушили перемир'я.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 04 2017 14:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
У Києві нагородили переможців Всеукраїнського конкурсу есеїв: "Згода дім будує, а незгода руйнує"

У Києві нагородили переможців Всеукраїнського конкурсу есеїв: "Згода дім будує, а незгода руйнує"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.